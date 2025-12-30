به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: پس از آنکه رئیس‌جمهور محترم به‌صورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار دادند، مقرر شد بندهای مورد ایراد به‌صورت دقیق و یک‌به‌یک بررسی شود.

نماینده مردم گچساران در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌ها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون تصریح کرد: برای جمع‌بندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه و درباره کلیات رأی‌گیری شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت محترم به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.

وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش با اشاره به اینکه افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی پلکانی بازطراحی می‌شود، گفت: نمی‌توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم چراکه همگی این موارد باید با منابع آن تعریف کرد. اما در هر صورت ما تلاش می‌کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار دارد.