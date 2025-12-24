به گزارش خبرنگار مهر، محراب فلسفی زاده ظهر امروز چهارشنبه در همایش تخصصی قیر که در سالن همایشهای گیت بوستان اهواز برگزار شد بیان کرد: خوزستان در کنار قیر دریافتی، منابعی از محل عوارض آلایندگی در اختیار دارد که طی سالهای اخیر به شهرداریها پرداخت شده و این فرصت ارزشمند برای شهرداران است که باید به بهترین شیوه مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که سایر استانها چنین منابع درآمدی را ندارند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: در حال حاضر خلأ برای انجام نشدن وظایف شهرداریها در حوزه آسفالت معابر اعم از روکش و لکهگیری احساس نمیشود.
وی با اشاره به یک نظرسنجی افزود: بیشترین نارضایتی مردم از عملکرد در حوزه شهرداریها بوده، البته شاید بر شاخصها و جامه آماری ایراداتی وارد باشد اما جرأت میتوان گفت بخش عمده نارضایتی ناشی از سطح معابر است.
مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با بیان اینکه در شهرهای استان با مشکلات زیرساختی و زیربنایی مواجه هستیم که تأخیر در اجرای آسفالت یا فرسودگی را سبب میشود، اظهار کرد: فقدان مدیریت واحد و همسویی بین دستگاهها باعث افزایش نارضایتی بین مردم شده است که البته در بسیاری از اقدامات اغلب شهرداری را مقصر میدانند در حالی که ممکن است بعضی از آنها ناشی از کندهکاری دستگاههای دیگر باشد.
فلسفیزاده تاکید کرد: شهرداریها در مدت زمان باقیمانده تا پایان دوره ششم شورای شهر، همه امکانات، منابع و هر آنچه در توان دارند را به کار گیرند تا افزایش رضایتمندی مردم در حوزه خدمت رسانی را شاهد باشیم.
وی با تاکید بر موضوع آموزش در شهرداریها بیان کرد: در زمینه تولید، اجرا و نگهداری دورههایی برای شهرداریها پیش بینی میکنیم تا در کلیه فرایندها مؤثر باشند و چالشهایی که با آنها مواجه هستیم خاتمه یابند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان تاکید کرد: شهرداریهایی که در دوره آموزشی امروز حضور ندارند برای آنها توبیخ با درج در پرونده ثبت شود چرا که امر آموزش از اقداماتی که آنها دنبال میکنند کم اهمیتتر نیست.
نظر شما