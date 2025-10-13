خانه گیر: ۱۵ میلیون مترمربع معابر شهری استان کرمان آسفالت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانهگیر، با اشاره به اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به آسفالت کوچهها و معابر شهرهای استان کرمان در سال جاری گفت: بودجه امسال شهرداریهای استان کرمان ۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن به آسفالت کوچه و معابر شهرهای استان اختصاص داده شده است.
وی مجموع بودجه سال گذشته ۸۵ شهرداری استان را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سال گذشته حدود ۱۷ هزار تن قیر رایگان از طریق سازمان شهرداریها و دهیاری کشور در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفت که با احتساب قیر رایگان اختصاص یافته از ستاد بازآفرینی شهری، ۱۲ میلیون مترمربع آسفالت در شهرهای استان انجام شد.
خانهگیر، تصریح کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری، ۹ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداریهای استان کرمان قرار گرفته و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۲۰ هزار تن برسد و بتوانیم ۱۵ میلیون مترمربع آسفالت را در شهرهای استان به سرانجام برسانیم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان همچنین در خصوص آسفالت معابر شهرک جوپارستان گفت: با توجه به اینکه توسعه زیرساختهای آب، برق و گاز این شهرک در دستور کار است، فعلاً آسفالت در معابر اصلی صورت میگیرد.
خانهگیر، بیان کرد: به شهرداری جوپار در منابع مالی و قیر رایگان کمک خواهیم کرد تا ساماندهی لازم را در شهرک جوپارستان داشته باشند.
