معاون وزیر دفاع ترکیه: امنیت ایران امنیت ترکیه است

معاون دفاع و امنیت وزارت دفاع جمهوری ترکیه، امنیت ایران را امنیت ترکیه دانست و گفت: ما جمهوری اسلامی ایران را همچون خانه خود می‌دانیم و بر توسعه روابط دو کشور تأکید داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد ایلکای آلتین داغ معاون دفاع و امنیت وزارت دفاع جمهوری ترکیه ظهر امروز به دعوت سرتیپ میراحمدی معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح وارد تهران شد.

معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح از مواضع کشور ترکیه و مقامات آن در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی تشکر کرد: گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تعمیق روابط برادرانه با کشور ترکیه است.

وی افزود: امنیت و ثبات ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.

سپهبد ایلکای آلتین داغ در این دیدار نیز امنیت جمهوری اسلامی ایران را امنیت ترکیه دانست و گفت: ما جمهوری اسلامی ایران را همچون خانه خود می‌دانیم و بر توسعه روابط دو کشور تاکید داریم.

در این دیدار دو طرف درباره مسائل مورد علاقه از جمله تحولات منطقه، مسائل مرزی و تهدیدات مشترک، همکاری‌ها و توسعه روابط نظامی، برگزاری رزمایش‌ها، تبادل هیئت‌های نظامی بحث و گفتگو کردند.

