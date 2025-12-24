  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعریض پل جاده روستای سرآور اختصاص یافت

گلپایگان - نماینده مردم گلپایگان و خوانسار از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعریض پل جاده روستای سرآور خبر داد.

سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی جهت تعریض پل جاده در روستای سراور اختصاص یافت.

وی افزود: یکی از مطالبات مردم شریف روستای سرآور گلپایگان، تعریض پل جاده اصلی به منظور احداث رفیوژ میانی برای تسهیل در عبور و مرور و کاهش حوادث ترافیکی بود که در سفر دکتر اکبری، ریاست سازمان راهداری کل کشور به شهرستان گلپایگان، این پروژه به تصویب رسید.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شواری اسلامی خاطر نشان کرد: اعتبار این پروژه دریافت و پیمانکار برای شروع عملیات عمرانی انتخاب شده است و پس از برقراری شرایط مساعد جوی در منطقه، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

