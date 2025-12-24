توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامشاهی در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: یگانهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند.
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد که این کشتی محمولهای بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچکتر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتیهای بزرگتر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.
وی افزود: خدمه این کشتی ۱۶ نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آمادهسازی کشتی برای خروج از آبهای سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.
سردار غلامشاهی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: این شناور مبادرت به قاچاق سازمانیافته سوخت میکرد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکههای مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین تکلیف خواهد شد.
سردار غلامشاهی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و حفاظت از منابع ملی، یکی از اولویتهای اصلی نیروی دریایی سپاه است و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین و خروج غیرقانونی سوخت از آبهای سرزمینی با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.
