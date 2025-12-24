محمدرضا علی‌اکبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبری که با عنوان «برگ‌سوزی در شمال تهران زیر سایه ضعف نظارتی» که در خبرگزاری مهر منتشر شد، با اشاره به فعالیت روزانه کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: این کارگروه به دستور فرماندار محترم و از تاریخ ۱۵ مهر تشکیل شده و هدف آن مقابله با تمامی اقداماتی است که منجر به آلودگی هوا می‌شود.

وی افزود: اعضای کمیته مدیریت بحران شامل نیروهای آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، اداره محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط هستند و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی برگ یا موارد مشابه، به سرعت مطلع می‌شوند تا اقدامات فوری و متناسب انجام شود.

علی‌اکبری با تأکید بر حساسیت دهیاران و ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع، گفت: تمامی دهیاران منطقه نسبت به این موضوع آگاه شده‌اند و از مردم نیز درخواست شده با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از هرگونه سوزاندن برگ و ضایعات خودداری کنند.

وی ادامه داد: هرگونه اقدام عمدی در زمینه آتش‌سوزی و آلودگی هوا، به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش و برخورد قانونی خواهد شد. از شهروندان و روستاییان محترم تقاضا داریم ضمن رعایت نکات زیست‌محیطی، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به کمیته اضطرار اطلاع دهند تا اقدامات لازم اعمال شود.