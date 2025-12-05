به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش آلودگی ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلاینده‌های صنعتی، تردد خودروهای درون‌شهری و پیش‌بینی پایداری هوا، تصمیمات جدیدی برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۴، تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان به‌جز شهرستان‌های ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان اتخاذ شده است. از شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس خواسته شده توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را رعایت کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند مطابق دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا تا پایان مخاطره، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مصوب را اجرا کنند.

همچنین مقرر شده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور و سایر دانشکده‌های بهداشتی، توصیه‌های خودمراقبتی برای عموم مردم و گروه‌های حساس را از طریق صداوسیما، خبرگزاری‌ها و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی کنند.

کارگروه اضطرار از شهرداری‌های استان خواست هرگونه فعالیت عمرانی آلاینده ازجمله خاکبرداری و خاکریزی را متوقف کرده و با پایش ویژه از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ، ضایعات و لاستیک جلوگیری کنند و در صورت وقوع آتش‌سوزی، نسبت به اطفای سریع اقدام شود.

بر اساس مصوبه دیگر، پلیس راهور مکلف است از تردد خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری و نسبت به توقف و اعمال قانون اقدام کند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است شرکت‌های توسعه نیشکر موظف‌اند تا پایان دوره مخاطره از سوزاندن مزارع خود جلوگیری کنند و واحدهای صنعتی و نفتی نیز باید اقدام‌های لازم برای کنترل و عدم تشدید آلودگی را انجام دهند.

کارگروه اضطرار تأکید کرد آتش زدن هرگونه مزارع کشاورزی ازجمله شلتوک ممنوع است و جهاد کشاورزی استان باید بر مزارع نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند