تداوم پسماندسوزی تهدیدی جدی برای سلامت مردم ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلاته عصر چهارشنبه با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماندها، اظهار کرد: ادامه پسماندسوزی در محل‌های غیرمجاز تخلیه نخاله، حاشیه راه‌های ارتباطی و برخی اراضی کشاورزی، منجر به افزایش شدید آلودگی هوا، نارضایتی ساکنان محلی و بروز پیامدهای جدی زیست‌محیطی شده و نیازمند توجه ویژه متولیان امر است.

وی با اشاره به وقوع چندین مورد آتش‌سوزی در روزهای اخیر در نقاط حساس شهرستان، افزود: این آتش‌سوزی‌ها عمدتاً در محل‌های تخلیه غیرمجاز نخاله‌ها در خروجی هشتگرد، حاشیه آزادراه کرج–قزوین و در برخی باغات و اراضی کشاورزی رخ داده بود.

کلاته تصریح کرد: با همکاری به‌موقع یگان حفاظت محیط زیست و معاونت‌های خدمات شهری شهرداری‌های هشتگرد و کوهسار، این آتش‌سوزی‌ها به‌طور کامل مهار و در برخی نقاط، مسیرهای دسترسی به محل‌های تخلف نیز مسدود گردید.

آتش زدن پسماندها، عاملی برای تشدید آلودگی هوا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ با اشاره به مصوبات اخیر کمیته پسماند شهرستان و شرایط اضطرار آلودگی هوا، توضیح داد: آتش زدن پسماندهای تخلیه‌شده غیرمجاز توسط زباله‌گردها، افراد ناشناس و عوامل متخلف، مشکلات متعددی را به همراه دارد و علاوه بر تشدید آلودگی شدید هوا، سلامت عمومی و آرامش شهروندان را با مخاطره مواجه می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: برای کنترل و پیشگیری از پسماندسوزی در این مراکز، همکاری و اقدامات اجرایی مؤثر شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین جهاد کشاورزی شهرستان، به‌ویژه در زمینه جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش، شاخ و برگ درختان و سایر بقایای کشاورزی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.