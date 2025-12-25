به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، در پی شمالی شدن جریانات جوی و وقوع بارش باران و برف در استان‌های ساحلی دریای خزر، شرق اردبیل و خراسان شمالی، تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در این مناطق در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

بر اساس این گزارش، امروز در مناطق یادشده بارش باران، گاهی وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی شده و فردا نیز بارش‌ها در غرب سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروها، از هموطنان درخواست کرد ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

همچنین به شهروندان توصیه می‌شود از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.