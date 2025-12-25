آغاز اجرای عملیات احداث پهلوگاه بزرگراه آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، عملیات اجرایی احداث پهلوگاه در محدوده بزرگراه آزادگان با نظارت مستقیم معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۹ آغاز شده و هماکنون در مرحله اجرای عملیات عمرانی قرار دارد.
این پروژه با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه، کاهش خطرات ناشی از توقفهای اضطراری در حاشیه بزرگراه، بهبود مدیریت ترافیک و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۹ قرار گرفته است.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۹ با توجه به اهمیت بزرگراه آزادگان بهعنوان یکی از محورهای اصلی و پرتردد جنوب شهر تهران، اجرای این طرح را گامی مؤثر در بهسازی و تکمیل زیرساختهای حملونقل شهری دانسته و تلاش دارد با اجرای اصولی و استاندارد پروژه، نقش مؤثری در افزایش ایمنی و رفاه شهروندان ایفا کند.
در جریان اجرای این پروژه، تمامی ملاحظات فنی، ترافیکی و ایمنی مطابق با ضوابط و استانداردهای شهری مدنظر قرار گرفته و عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندیشده ادامه خواهد یافت.
