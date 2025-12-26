تأکید شهرداری تهران بر تقویت امید اجتماعی و مشارکت نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دور از نظارت ستادی شهرداری منطقه ۲۱ با حضور لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، نخبگان و ائمه جماعات و نیز معاونان و مدیران منطقه ۲۱ برگزار شد.
فروزنده در این نظارت ستادی در جمع نخبگان فعال منطقه بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیریت شهری، مردم و نخبگان بهعنوان راهبرد اصلی دوره ششم مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: انتظار ما از نخبگان و معتمدین این است که با تبیین خدمات انجامشده، در تقویت امید و نشاط اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری در زمینه امیدآفرینی افزود: هرچند مشکلات و چالشهایی وجود دارد، اما ایجاد احساس امید، نشاط و اثرگذاری در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، زمینه عبور از مشکلات و پیشرفت را فراهم میکند.
فروزنده با اشاره به ظرفیتهای فراوان شهر تهران تصریح کرد: وظیفه مسئولان، شناخت و بهرهگیری حداکثری از این ظرفیتها و کار جهادی برای پاسخ به مطالبات مردم است. بخشی از مسائل محلی در سطح منطقه قابل پیگیری است و در این نشست تمرکز بر چالشهای کلان منطقهای است که نیازمند پیگیری در سطح مدیریت ارشد شهرداری تهران است.
تأکید بر پرهیز از نگاه جزیرهای و ضرورت تبیین عملکرد شهرداری برای مردم
فروزنده همچنین در جمع مدیران و معاونان منطقه با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه جزیرهای در مدیریت شهری، خواستار افزایش انعطافپذیری ستاد در تعامل با مناطق، تبیین شفاف عملکرد چهار ساله شهرداری برای مردم و تمرکز بر ارائه امید و افق روشن در مدیریت شهری شد.
معاون شهردار تهران گفت: هدف اصلی این جلسات شناسایی چالشها و کمک در جهت رفع موانع است همچنانکه فلسفه وجودی این معاونت، تسهیل امور مناطق و تقویت نقاط قوت در کنار رفع ضعفهاست.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی درست به شهروندان افزود: القای ناامیدی و بزرگنمایی مشکلات، کمکی به حل مسائل نمیکند و تنها باعث آسیب به روحیه عمومی میشود. باید اقدامات انجامشده، پروژههای در حال اجرا و برنامههای آینده بهصورت شفاف برای مردم تبیین شود تا افق روشن مدیریت شهری نمایان باشد.
در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز حجت الاسلام کلاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزههای ذیربط پرداختند.
طرح «من شهردارم» نماد عینی مشارکت مردم در تعیین اولویتهای شهری است
در ادامه این جلسه، محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، با اشاره به تفاوتهای راهبردی مدیریت شهری در دوره ششم گفت: آنچه دورههای مدیریتی را از یکدیگر متمایز میکند، تغییر در رویکردها و سیاستهاست و در این دوره، ارتباط مؤثر با مردم و بهرهگیری از آرا و نظرات شهروندان بهعنوان یک اصل اساسی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه طرح «من شهردارم» نماد عینی مشارکت مردم در تعیین اولویتهای شهری است، افزود: امروز مردم از سطح محله تا شهر، در تعریف دستور کار مدیریت شهری نقش مستقیم دارند و سهم این طرح در برنامههای سالانه شهرداری رو به افزایش است.
شهردار منطقه ۲۱ ادامه داد: در گام بالاتر، ارتباط هدفمند با نخبگان اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه نخبگان میتوانند هم بازتابدهنده اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری باشند و هم انتقالدهنده منسجم مطالبات و نظرات مردم به مدیران شهری.
