رئیسی: سیاست‌های جمعیتی «خط قرمز» ایران است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، «جوانی جمعیت» را یک مسئله بنیادین در سلامت عمومی و توسعه ملی دانست و گفت: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در دیدار «آواد ماتاریا» رئیس جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی و به‌ویژه جوانی جمعیت تأکید کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باروری، مادر، نوزاد، کودک و نوجوان بیشترین بازده بلندمدت را دارد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این حوزه اولویت راهبردی کشور است.

وی افزود: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز کشور است و ما در این حوزه سیاست‌های ملی خود را دنبال می‌کنیم. سیاست‌های حوزه سلامت کشور ما زیر مجموعه سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی نیست و تحت تأثیر سیاست کشور خودمان پیش می‌رود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی که بخش سلامت را نیز درگیر کرده، به‌عنوان سد دفاعی منطقه عمل می‌کند و جلوی گسترش بسیاری از اپیدمی‌ها را می‌گیرد؛ از سازمان‌های بین‌المللی که وظیفه تأمین و ارتقای سلامت را برعهده دارند، انتظار است به دور از سیاست زدگی در جهت کم اثر کردن آثار تحریم‌ها بر سلامت منطقه، نهایت همکاری را داشته باشند،

رئیسی از جوانی جمعیت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع، خودمراقبتی هدایت شده و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با الگوی محله محوری به عنوان محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت کشور یاد کرد و بر نقش تعیین‌کننده اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت جمعیت در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.

