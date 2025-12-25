حمیدیه: افق روشنی پیش روی هلال احمر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، امیرعلی حمیدیه، چشم‌انداز آینده هلال احمر را مبتنی بر تولید داخلی، خودکفایی، و تبدیل شدن به یک بازیگر بین‌المللی در حوزه پزشکی پیشرفته و صادرات محصولات معرفی کرد و نقطه اتصال هلال احمر با دانشگاه‌ها و مراکز پیشرفته جهانی را ضروری دانست و گفت: نوآوری و فناوری می‌تواند کمک بسزایی در حوزه امداد و نجات کند.

وی افزود: برای ارتقا سطح امداد و نجات، هلال احمر به تجهیزات بسیار پیشرفته‌تری نسبت به وضعیت فعلی نیازمند است؛ تجهیزاتی که اغلب به دلیل تحریم‌ها یا قیمت‌های بالا، به سختی وارد کشور می‌شوند.

راهکار پیشنهادی حمیدیه، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های فنی و مهندسی کشور است. وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر باید محصولات مورد نیاز خود را سفارش دهد. به عنوان مثال، ساخت پهپادهای تخصصی برای کمک به اطفا حریق جنگل‌ها با فناوری پیشرفته، می‌تواند یا از مشکلات پیش از وقوع جلوگیری کند یا مشکلات را با سرعت کنترل کند. این نیازمند سفارش از سوی جمعیت است.

رئیس مرکز نوآوری هلال احمر با بیان اینکه هدف اصلی این مرکز، استفاده از دانش دانشگاه‌ها در حوزه امداد است، بر لزوم پر کردن حلقه‌های اتصال بین هلال احمر و مجموعه‌های پژوهشی، به‌ویژه دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تأکید کرد.

حمیدیه، رویکرد جدید را برون‌سپاری هوشمندانه دانست و گفت: نیاز نیست خود هلال احمر همه کارها را انجام دهد؛ باید این بخش به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود.

وی با اشاره به تصمیمات رئیس جمعیت هلال احمر، ایجاد سازمانی با اهرمی قوی برای تأمین تجهیزات مدرن و پیشرفته را هدف اصلی دانست.

حمیدیه در مورد موازی‌کاری‌ها توضیح داد: تمرکز ما بر موضوعاتی خواهد بود که در حوزه امداد و نجات و پزشکی بر “زمین مانده” و هلال احمر نمی‌تواند منتظر ورود تجهیزات از خارج بماند. این رویکرد نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه ما را همگام با تحولات روز دنیا حرکت خواهد داد.

وی، افق روشنی را برای هلال احمر ترسیم کرد: به عنوان مثال داروخانه هلال احمر می‌تواند واردکننده نباشد، بلکه صادرکننده شود.

حمیدیه، دو حوزه فناوری اصلی را که هلال احمر بر آن متمرکز خواهد شد، معرفی کرد: یکی از حوزه‌ها هوش مصنوعی است. این فناوری، در بخش فنی و مهندسی تجهیزات، کاربرد خواهد داشت. یکی دیگر از حوزه‌های مهم این بخش در جمعیت هلال احمر، پزشکی بازساختی است که شامل ژن درمانی، سلول بنیادی و مهندسی بافت برای ساخت اعضای بدن مانند استخوان، پوست و سایر اعضا می‌باشد.

وی، آینده پزشکی هلال احمر را پزشکی بازساختی دانست و افزود: بیشترین نیاز در همین حوزه است و جمعیت اگر در این زمینه جلو بیفتد، به برندی تبدیل خواهد شد که مردم برای دریافت خدمات پزشکی پیشرفته مبتنی بر، ژن، سلول و بافت، به سراغ هلال احمر می‌روند. همانطور که همین حالا نیز مردم برای یک سری از داروهای خاص، به داروخانه هلال احمر مراجعه می‌کنند.

حمیدیه، مرکز تحقیق و نوآوری هلال احمر را که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، محلی برای پیوند نخبگان، سرمایه‌گذاران و دانش هلال احمر خواند.

وی در یک فراخوان از نیروهای جوان، نوآور و متخصص درون جمعیت درخواست همکاری کرد و افزود: از همین‌جا از سرمایه‌های انسانی جمعیت می‌خواهم که برای برنامه‌ریزی به مرکز مراجعه کنند؛ زیرا آنها شناخت بیشتری از سازمان دارند و می‌توانند در انتقال دانش فنی به محصول نهایی کمک کنند. هدف نهایی این است که با جذب نخبگان و کارآفرینان، دانش فنی موجود در کشور به محصول نهایی تبدیل شود؛ محصولاتی که هم در حوزه امداد و فناوری هلال احمر قابل استفاده باشد و هم امکان صادرات و کسب درآمد برای سازمان را فراهم آورد.

حمیدیه در پایان تأکید کرد که این رویکرد، مبتنی بر اعتقاد راسخ رئیس جمعیت، دکتر کولیوند، به نوآوری و فناوری است و باید این تفکر به پایین‌ترین سطوح سازمان نیز سرایت کند تا هر مدیر و کارمندی در جمعیت از امروز به سمت فناوری حرکت کند.