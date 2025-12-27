به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانادعلی پیشنماز عضو انجمن شرکتهای دانش بنیان، در حاشیه دریافت گواهینامه «پژوهشگر عالی دانشمحور»، بر ضرورت جهتدهی پژوهشها بهسوی حل مسائل واقعی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد تخصصی اظهار کرد: پژوهش زمانی ارزشآفرین و ماندگار است که از مرز تولید صرف مقاله عبور کرده و به حل مسائل عینی، ارتقای فناوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت منجر شود.
پیشنماز با بیان اینکه رویکردهای بینرشتهای و کاربردی، مسیر آینده پژوهش را ترسیم میکنند، افزود: پیوند مؤثر میان دانش، نوآوری و نیازهای راهبردی کشور، میتواند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش بهرهوری علمی و صنعتی باشد.
وی همچنین اعطای این گواهینامه از سوی انجمن شرکتهای دانشبنیان را نشانهای از توجه نهادهای تخصصی به پژوهش مسئلهمحور دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از پژوهشگران خلاق و دانشمحور، سرمایهگذاری راهبردی برای آینده علمی و فناوری کشور محسوب میشود.
گواهینامه «پژوهشگر عالی دانشمحور» در راستای پاسداشت تلاشهای علمی و نوآورانه و با هدف ترویج فرهنگ پژوهش کاربردی و دانشبنیان اعطا شد؛ رویدادی که جایگاه برجسته جوانان اثرگذار در توسعه پژوهشهای نوآورانه و اثرگذار را مورد تأکید قرار داد.
