شناسایی ۴۰ موقعیت مخاطره آمیز در قانون حمایت از کودکان

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: این قانون، ۴۰ موقعیت مخاطره‌آمیز را برای کودکان شناسایی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی در کارگاه آموزشی عدالت ترمیمی و برنامه‌های قضازدایی، کودکان را سرمایه اجتماعی کشور خواند و افزود: بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ایران را کودکان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و آینده ما در اختیار آنان است.

وی گفت: همگی تکلیف داریم که نسبت به تربیت، تکریم، مراقبت و توسعه شخصیت این عزیزان تلاش کنیم.

کاظمی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: این قانون، دامنه حمایت را گسترده‌تر کرده و ۴۰ موقعیت مخاطره‌آمیز را برای کودکان شناسایی کرده است.

وی با اشاره به رویکرد کنشگرانه این قانون، اظهار داشت: این قانون پیام حمایت دسته‌جمعی که همان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم است را در بر دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، استان خوزستان را به‌واسطه برخورداری از ظرفیت عشایر و طوایف، با استاندارد کردن رسومی مانند فصل، دارای نقش مهمی در توسعه عدالت ترمیمی در کشور دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این کارگاه گفت: از سال ۱۳۹۹ که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد، شاهد نقطه عطفی در حمایت از اطفال در کشور بودیم.

وی افزود: در این قانون برای دادستان‌ها و نهادهای حمایتی تکالیفی از جمله شناسایی مخاطرات، ارزیابی، اقدام و مداخله جهت از بین بردن موقعیت مخاطره‌آمیز در نظر گرفته شده است.

هادی از سازمان بهزیستی خواست که با تدابیر ویژه، سایر نهادها را پای کار آورده و به اجرای هرچه بهتر این قانون در جامعه کمک کند.

