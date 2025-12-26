پایین پریدن یکی از زائران حج عمره از مسجدالحرام+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های سعودی تصاویری پخش کردند که نشان می دهد یک زائر عمره‌گزار از طبقات بالایی مسجد الحرام به پایین می‌پرد و یک مأمور امنیتی سعودی او را از مرگ حتمی نجات می‌دهد.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند که یک مأمور امنیتی هنگام تلاش برای جلوگیری از برخورد یک زائر به زمین که از طبقات فوقانی مسجد الحرام در مکه مکرمه به پایین پریده بود، مصدوم شد.

نیروی ویژه امنیت مسجد الحرام اعلام کرد که شخص عمره‌گزار و نیروی امنیتی هر دو به درمانگاه منتقل شده اند و تدابیر لازم در خصوص این حادثه اتخاذ شده است.

وزیر کشور عربستان در گفتگوی تلفنی با این نیروی امنیتی مسجدالحرام به نام «ریان العسیری»، ضمن کسب اطمینان از وضعیت جسمانی او، از اقدام شجاعانه و فداکاری‌اش تشکر کرد.