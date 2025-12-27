دریافت 70 MB کد خبر 6702910 https://mehrnews.com/x39YK6 ۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۷ کد خبر 6702910 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۷ صحبتهای جنجالی مالک تراکتور در برنامه زنده تلویزیون مالک باشگاه تراکتور تبریز با طرح ادعاهای جنجالی مدعی مهندسی شدن بعضی نتایج در لیگ برتر فوتبال شد. کپی شد مطالب مرتبط سخنگوی فدراسیون فوتبال: صحبت های زنوزی درباره مهندسی، تهی و دروغ است واکنش تند مدیرعامل پرسپولیس به اظهارات جنجالی مالک تراکتور زنوزی: غریب افتاده ایم؛ از لیگ کنار میکشیم! طعنه باشگاه پرسپولیس به تراکتور؛ جای شاکی و متهم نباید عوض شود برچسبها باشگاه تراکتورسازی تبریز تیمفوتبال تراکتور محمدرضا زنوزی باشگاه پرسپولیس
