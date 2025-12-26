به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور با حضور در برنامه تلویزیونی جمعه شب گفت: ما با عملکرد خوب در آسیا سعی کردیم مردم ایران را خوشحال کنیم و سال آینده سهمیه ایران بیشتر شود، اما در کشور ایران غریب افتادیم، باور کنید ما ایرانی هستیم!
مالک تراکتور که صحبتهای خود را جنجالی آغاز کرد در ادامه افزود: پیش و پس از بازی عوامل پرسپولیس ما را تهدید کردند. گردن کلفتی هم اندازه دارد، گفتند تهران خدمت شما هستیم و تمام استادیومها را برای شما جهنم میکنیم. مگر قرار نبود شعار قومیتی داده شود؟ من از کریم باقری و هرکسی از هواداران که فحش خوردند؛ عذرخواهی میکنم، اما آنها هم جرأت داشته باشند و عذرخواهی کنند.
او تصریح کرد: کشور ما ایران است و همه کار برای ایران و وطن کرده و میکنیم. کشور را هزار سال ترکها نگه داشتند. شما نمیتوانید به ما بگویید تجزیه طلب. چرا شعارهای قومیتی میدهید؟! سال پیش به شجاع، ترابی، بیرانوند و همه فحش دادند، یکی از مدیران پرسپولیس با هیأت فوتبال یزد هماهنگ شدند و به همین دلیل در یزد به ما فحاشی کردند
مالک تراکتور در لحظاتی از این برنامه احساساتی به نظر رسید و گفت: خنده ام نمیآید. بخواهید گریه میکنم. در زندگی یاد گرفته ام جایی هزینه کنم که برای خودم و همشهریان و هم زبان و وطن خودم کمکی کرده باشم، اما می بی نم اینها مقصر نیستند. مقصر یکسری از رسانهها و مدیریت فوتبال است. کسی نباید مسئولیتی را قبول کند که استحقاق آن را ندارد. از هوادران تراکتور، پرسپولیس و استقلال عذر میخواهم. یک هزارم درصد هواداران باعث چنین جو بدی میشوند. من قصدم کمک به فوتبال حتی به تیمهای شما (استقلال و پرسپولیس) را دارم.
زنوزی افزود: اتفاقاتی که در تهران و سایر ورزشگاهها افتاد را کنار اتفاقات تبریز بگذارید، چرا ما را محروم کردند؟ تراکتور نباید محروم میشد و فقط پرسپولیس باید محروم میشد.
مالک تراکتور تأکید کرد: هواداران تراکتور از کریم باقری ناراحت بودند که چرا از استقلالیها عذرخواهی کردی، اما از ما به خاطر توهینهایی که کردند، عذرخواهی نکردی! البته من باز هم از کریم باقری معذرتخواهی میکنم.
او سپس پیکان انتقادات خود را سمت رئیس فدراسیون گرفت و گفت: آقای تاج پارسال دندان روی جگر گذاشتیم، در دوران مدیریت شما به ما فحاشی میکنند. آقای تاج اگر نمیتوانید کنترل کنید، تراکتور را از لیگ بیرون می کشم! در غیر این صورت تیم را از لیگ بیرون می کشم. من دیگر اجازه نمیدهم کسی از این موضوع سوءاستفاده کند. به خاطر ایران و اینکه کسی به ترکها توهین نکند، راحت تیم را بیرون می کشم.
زنوزی یادآور شد: به آقای تاج زنگ زدم و گفتم داوریها را میبینید که سر ما را میبرند؟ آقای تاج گفتند خود شما بروید و با داوران صحبت کنید! این درست است؟ من این کار را بلد نیستم! داورها گند زده اند به فوتبال! گند آن همه جا را گرفته است.
مالک تراکتور گفت: مدام بارها ما را متهم به حمایت گروه خاص کردند که رئیس جمهور آمده است و تراکتور را قهرمان میکنند. اما من هرگز نگفتم پسر وزیر ورزش وقت که در رستوران طراحی قهرمانی میکرد، شما کجا بودید.
