سخنگوی فدراسیون فوتبال: صحبت های زنوزی درباره مهندسی، تهی و دروغ است

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر مهدی علوی در واکنش تند و صریح نسبت به اظهارات محمد رضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور گفت: امروز واژه‌ای مطرح شد که واقعاً جای تأمل دارد؛ استفاده از اصطلاح «مهندسی» در بحث داوری. در حالی‌که مربی تیم تراکتور پس از بازی، صراحتاً اعلام کرد که داوری خوب بوده و مشکلی نداشته و کارشناسان داوری نیز همین نظر را تأیید کردند. با این حال، به‌کار بردن چنین واژه‌ای چه معنا و چه پیامی دارد؟

سخنگوی فدراسیون ادامه داد: واقعاً متأسفم. با نهایت احترام به زحمات همه مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور، به‌ویژه باشگاه‌های خصوصی، و با آرزوی موفقیت برای همه تیم‌ها در رقابت‌ها، باید گفت این ادبیات شایسته فوتبال ما نیست.

سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: اگر به رسانه‌های مختلف، اعم از رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها مراجعه کنیم، همگی درباره صحنه مورد بحث اعلام کردند که تصمیم داور صحیح بوده و پنالتی به‌درستی اعلام نشده است. آیا باید تا این اندازه کم‌تحمل باشیم؟ مگر در همین دوره مدیریتی نبود قهرمانی تراکتور قطعی شد؟ حتی در تاریخ ۲۹ آبان، در مصاحبه‌ای که با رسانه خودشان داشتند، از زحمات بی‌دریغ و تلاش‌های مهدی تاج برای فوتبال کشور تشکر ویژه کردند.

علوی اضافه کرد: خود زنوزی در رابطه با موفقیت‌هایی که تیم تراکتور کسب کرده، حضور در رقابت‌های آسیایی و همچنین بحث میزبانی‌ها اعلام کرد: لازم می‌دانم از رئیس فدراسیون تشکر کنم. این احساسات ارزشمند و این زحمات، در نگاه فدراسیون فوتبال قابل احترام است؛ با این حال، نوع بیان برخی صحبت‌ها تبعاتی دارد. گاهی یک ساعت صحبت می‌تواند کل فضای فوتبال ایران را به‌هم بریزد. این نوع سخن گفتن کاری ندارد. مسئولیت دارد.

وی در ادامه واکنش‌های خود به مالک باشگاه تراکتور تصریح کرد: خودتان فرمودید که با چه کسی صحبت می‌کنید؛ با هوادار. هوادار تراکتور جایش روی چشم همه ماست، چه در فدراسیون و چه در لیگ. اما آیا این نوع صحبت کردن و نپذیرفتن مسئولیت، درست است؟ نظر کارشناس داوری در برنامه معتبر است اما چرا وقتی یک مدیرعامل باشگاه درباره داوری صحبت می‌کند و می‌گوید داوری مهندسی شده، ناگهان فضا عوض می‌شود و سکوت می‌کنید؟

سخنگوی فدراسیون تصریح کرد: مگر سال گذشته در همین ایام به دلیل پرونده انضباطی یک بازیکن تراکتور، به رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی بدترین فحاشی‌ها نشد؟ مگر در شرایطی که پرونده در استیناف و قضائی بود، اتهام نمی‌زدند که چرا رأی عقب می‌افتد؟ امیر قلعه‌نویی به چه گناهی آن همه فحش خورد. افکار عمومی می‌گفت فدراسیون نمی‌خواهد رأی بدهد؟

علوی اضافه کرد: تراکتور از دهه ۴۰ و ۵۰ کار خود را انجام داده و چه کلامی است که دیگر نباشد؟ این تهدید زنوزی که تیم را بیرون می‌کشیم، اگر فردا صحبت می‌کردند قطعاً جور دیگری گفته می‌شد. بحثی داریم که بهتر است بازیکن پس از بازی صحبت نکند. الان درباره زنوزی هم باید همین را اشاره کنیم که اگر ۲ روز دیگر بحث مطرح می‌شد، بیان بهتری داشتند. مربی تیم از داوری تمجید کرده. کدام مهندسی؟! مردم به فوتبال علاقه دارند و آن را پیگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به شهادت رسانه‌ها یکی از بهترین لیگ‌ها را داریم و هنوز از آن بازی درخشان تراکتور و پرسپولیس ۸ روز نگذشته است. ممکن است در این بازی هم بگویند باید یک بازیکن تراکتور اخراج شود. آیا آنجا هم مهندسی شده بود؟ این چه بیانی است؟

سخنگوی فدراسیون درباره جمله زنوزی مبنی بر اینکه تاج گفته است خودتان با داوران صحبت کنید، گفت: قطعاً خلاف واقع، تهی از واقعیت و دروغ است‌. گفتند در دهه ۸۰ و در زمان مالکیت گسترش فولاد هم این جمله تکرار شده، اما آن زمان که تاج در فدراسیون نبود. ۲۰ سال فوتبال ما را امشب درگیر کردید.

علوی ادامه داد: وقتی گریه‌های زنوزی را دیدم به عنوان عضو کوچکی از خانواده فوتبال ناراحت شدم.

وی درباره نیامدن زنوزی به جلسات کمیته اخلاق با این بهانه که فقط هوادار تراکتور هستم، گفت: طبق رویه کمیته اخلاق مدیرعامل، عضو هیأت مدیره و مدیران اجرایی باید در جلسات حاضر شوند.

او هم در ارتباط با یکی از مباحث به جلسات دعوت شد اما به قول خودش هوادار است، اما هواداری بالاترین پست و رتبه این فوتبال است. البته من می‌پرسم آیا زنوزی را به عنوان مالک باشگاه تراکتور به برنامه می‌آورید یا هوادار؟ پس انتظار دارم مجری برنامه بگوید باید به عنوان مالک باشگاه از جو ورزشگاه یادگار خبر داشته باشید.

مدیر روابط عمومی فدراسیون درباره بیانیه سازمان لیگ و لحن آن، توضیح داد: آیا لحن بیانیه تراکتور را هم دیده‌اید؟ پاسخ سازمان لیگ را دیدم که اشاره کرده بود فوتبال برد و باخت دارد. اصلاً تصور کنید آن جوابیه را من نوشته‌ام که در راستای سیاست‌گذاری کلی فدراسیون و سازمان لیگ است، زیرا تفاوتی با هم ندارند.

علوی ادامه داد: امیدوارم در فاصله ۱۶۶ روز تا جام جهانی، مجموعه فوتبال کشور در راستای حفظ آرامش تلاش کند و از فوتبال مراقبت کنند.