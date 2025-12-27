پرسپولیس به تعطیلات کریسمس رفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان آخرین بازی نیم فصل را با پیروزی پشت سر گذاشتند. حالا تا بازی بعد که مصاف با فجرسپاسی در شروع نیم فصل دوم خواهد بود، فاصله ۲۳ روزهای وجود دارد.
اوسمار ویهرا با توجه به این زمان، تعطیلی ۵ روزهای را برای تمرینات سرخپوشان در نظر گرفته است. این هم فرصتی خواهد بود تا خارجیهای تیم برای کریسمس و سال نو میلادی کنار خانواده و دوستان باشند و با انرژی مضاعف برای جهش بعدی تیم به سمت قهرمانی بازگردند.
طبق اعلام صورت گرفته، تمرینات از یکشنبه تا پنجشنبه تعطیل خواهد بود و تمرینات از جمعه، ۱۲ دی، آغاز خواهد شد. بنابراین اعضای خارجی این تیم با فراغ بال میتوانند سال نو میلادی را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.
