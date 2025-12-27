  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

پرسپولیس به تعطیلات کریسمس رفت!

پرسپولیس به تعطیلات کریسمس رفت!

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای تعطیلات نیم فصل، مرخصی ۵ روزه خواهند داشت تا بازیکنان و مربیان خارجی نیز سال نو میلادی را کنار خانواده های خود باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان آخرین بازی نیم فصل را با پیروزی پشت سر گذاشتند. حالا تا بازی بعد که مصاف با فجرسپاسی در شروع نیم فصل دوم خواهد بود، فاصله ۲۳ روزه‌ای وجود دارد.

اوسمار ویه‌را با توجه به این زمان، تعطیلی ۵ روزه‌ای را برای تمرینات سرخپوشان در نظر گرفته است. این هم فرصتی خواهد بود تا خارجی‌های تیم برای کریسمس و سال نو میلادی کنار خانواده و دوستان باشند و با انرژی مضاعف برای جهش بعدی تیم به سمت قهرمانی بازگردند.

طبق اعلام صورت گرفته، تمرینات از یکشنبه تا پنج‌شنبه تعطیل خواهد بود و تمرینات از جمعه، ۱۲ دی، آغاز خواهد شد. بنابراین اعضای خارجی این تیم با فراغ بال می‌توانند سال نو میلادی را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

کد خبر 6703029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها