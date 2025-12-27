به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن دیزل کامیون فورس ۳.۸ تن، فورس ۱۲ تن و امپاور ۱۹ تن کمپرسی را از طریق عاملیت‌های خود عرضه می‌کند.

بر اساس جزئیات این طرح:

کامیون فورس ۳.۸ تن با قیمت یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان با تحویل پایان بهمن ۱۴۰۴

کامیون فورس ۳.۸ تن دوگانه سوز با قیمت یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان با تحویل پایان بهمن ۱۴۰۴

کامیون فورس ۱۲ تن با قیمت حدود سه میلیارد ۹۵۴ میلیون تومان با تحویل پایان بهمن ۱۴۰۴

کامیون امپاور ۱۹ تن BD۳۰۰ کمپرسی با قیمت حدود چهار میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان (به همراه کاربری کمپرسی) با تحویل ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ به فروش می‌رسند.

بنابراین متقاضیان می‌توانند از ساعت ده صبح روز شنبه ۶ دی ماه تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به عاملیت‌های بهمن دیزل نسبت به انجام فرآیند خرید اقدام کنند.