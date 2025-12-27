دریافت 5 MB کد خبر 6703178 https://mehrnews.com/x39YQz ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸ کد خبر 6703178 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸ ۶۷۱ تن برنج احتکاری در پایتخت کشف شد سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۶۷۱ تن برنج احتکاری کشف و بیش از ۱۰۰ تن برنج و ۳۰۵ تن شکر در تهران ضبط شد. کپی شد مطالب مرتبط ثبات قیمت تخممرغ تا ماه رمضان قطعی شد؛ عرضه برنج دولتی در میادین مشهد توزیع ۲۰ تن مرغ در بویراحمد؛عرضه روغن و برنج در بازار یاسوج ادامه دارد کشف ۱۰۰ تن برنج احتکار شده در شهر ری؛ اجرای ۴۸ طرح نظارتی ویژه برچسبها تهران سازمان تعزیرات برنج احتکار
