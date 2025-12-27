دریافت 5 MB
۶۷۱ تن برنج احتکاری در پایتخت کشف شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۶۷۱ تن برنج احتکاری کشف و بیش از ۱۰۰ تن برنج و ۳۰۵ تن شکر در تهران ضبط شد.

