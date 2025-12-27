توزیع ۲۰ تن مرغ در بویراحمد؛عرضه روغن و برنج در بازار یاسوج ادامه دارد

محمدتقی تابش مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: طی روزهای اخیر مقادیر قابل توجهی روغن و برنج در بازار شهرستان بویراحمد و به‌ویژه شهر یاسوج توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی کمبود روغن در بازار یاسوج طی ۱۰ روز گذشته، حدود ۹۰ تن روغن از کارخانه گچساران به یاسوج منتقل شد که طی دو روز گذشته حدود ۲۷ تن آن میان فروشندگان توزیع شده است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: کمبود جدی در زمینه روغن وجود ندارد و اگر کمبودی مشاهده می‌شود، احتمالاً ناشی از تغییر قیمت‌هاست،

وی با اشاره به اینکه کمبود برنج در بازار نیز به تدریج در حال کاهش است، بیان کرد: به دلیل تغییرات شدید قیمت در بازار، تمامی واردکنندگان موظف شده‌اند برنج را به شرکت بازرگانی و غله کشور تحویل دهند تا توزیع از این طریق و به‌صورت مدیریت‌شده انجام شود.

تابش مقدم ادامه داد: طی سه هفته گذشته حدود ۴۹۰ تن برنج در سطح استان توزیع شده و در روزهای شنبه و یکشنبه نیز مقادیر جدیدی از برنج وارد بازار یاسوج خواهد شد.

وی افزود: از هفته گذشته تاکنون حدود ۷۵ تن برنج در شهر یاسوج در حال توزیع بوده و کمبود این کالا به تدریج در حال برطرف شدن است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: روزهای شنبه و یکشنبه حدود ۲۰ تن مرغ در شهرستان بویراحمد توزیع خواهد شد تا بخشی از نیاز بازار تأمین شود.