خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نوسانات بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام پرمصرفی چون مرغ و تخم‌مرغ، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی و سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور بوده است. با ورود به فصول سرد سال و افزایش طبیعی مصرف پروتئین‌های حیوانی، همواره سایه نگرانی از کمبود یا افزایش قیمت بر سر خانوارها احساس می‌شود؛ وضعیتی که نیازمند مدیریت قوی در زنجیره تولید تا توزیع است.

استان خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا، اهمیت ویژه‌ای در تأمین مواد غذایی شرق کشور دارد. از این رو، ثبات بازار در شهرهایی چون مشهد نه تنها رفاه عمومی استان را تضمین می‌کند، بلکه بر قیمت‌ها و توزیع در استان‌های مجاور نیز تأثیر می‌گذارد. شفافیت در اعلام وضعیت ذخایر و برنامه‌های آتی، کلید مدیریت انتظارات و جلوگیری از التهاب‌های روانی در بازار است.

در ماه‌های اخیر، برخی عوامل نظیر نوسانات نرخ ارز و تأثیر شرایط آب و هوایی بر هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز برخی تغییرات قیمتی در بخش تخم‌مرغ شده بود. این امر ضرورت دخالت مؤثر نهادهای تنظیم‌گر را برای برگرداندن آرامش به بازار دوچندان ساخت. اتخاذ تصمیمات سریع و هدفمند در این زمینه، مستقیماً بر سفره‌های مردم تأثیر می‌گذارد.

سازمان جهاد کشاورزی استان، به‌عنوان متولی اصلی تولید و توسعه بازرگانی، در خط مقدم مدیریت این چالش‌ها قرار دارد. تلاش اصلی این سازمان، تضمین این نکته است که افزایش تقاضای فصلی یا نزدیک شدن به ایام پرمصرف (همچون ماه مبارک رمضان و نوروز) منجر به تکرار سناریوهای کمبود در سال‌های گذشته نشود. این هدف از طریق نظارت بر تولید و توزیع دقیق نهاده‌ها دنبال می‌شود.

کمبودی در تأمین مرغ و تخم‌مرغ نداریم

علی اکبر قارزی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ثبات بازار کالاهای اساسی در خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مرغ و تخم‌مرغ وجود ندارد و برنامه‌ای برای افزایش قیمت مصوب تخم‌مرغ تا ماه مبارک رمضان در دستور کار نیست.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در تشریح آخرین وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ بیان کرد: قیمت مرغ در میادین سطح شهر مشهد در حال حاضر از قیمت مصوب بالاتر نیست و وضعیت عرضه در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت تخم‌مرغ افزود: با توجه به افزایش مصرف تخم‌مرغ در فصول سرد سال و همچنین تأثیر برخی عوامل مانند شرایط آب‌وهوایی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تمام‌شده، در مقطعی شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ بودیم، اما با تصمیمات اتخاذشده، شرایط بازار رو به بهبود است.

قارزی ادامه داد: از جمله اقدامات مؤثر برای تنظیم بازار تخم‌مرغ، محدودسازی صادرات و همچنین ورود اتحادیه مرغداران تخم‌گذار استان به میدان تنظیم بازار بود، به‌طوری‌که بخشی از تولید روزانه تخم‌مرغ از طریق اتحادیه مرغ و ماهی مشهد با قیمت‌های مصوب در سطح شهر توزیع می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ در این استان پایین‌تر از میانگین قیمت کشوری است، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین مرغ و تخم‌مرغ نداریم و هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت مصوب تخم‌مرغ تا ماه مبارک رمضان در دستور کار نیست.

وی با اشاره به رکورد جوجه‌ریزی در استان گفت: در ماه گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده که این میزان، رکورد قابل توجهی در تأمین پایدار مرغ محسوب می‌شود.

قارزی در ادامه درباره تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ تن برنج هندی و بخشی نیز برنج پاکستانی با نرخ مصوب در سطح استان در حال توزیع است و این کالاها به‌تدریج در شهرستان‌ها نیز توزیع شده‌اند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: همچنین با مصوبات اخیر و هماهنگی میان استانداری، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی، امکان ثبت سفارش و واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، حبوبات و گوشت از طریق سامانه جامع تجارت برای متقاضیان فراهم شده است که نقش مهمی در تقویت ذخایر و ثبات بازار دارد.

وی با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: توزیع گوشت به‌صورت سیار و از طریق بخش خصوصی در نقاط مختلف شهر مشهد در حال انجام است و در این بخش نیز مشکلی در تأمین وجود ندارد.

کمبود مرغ در دی و بهمن نخواهیم داشت

کریم امیرزاده، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذرماه امسال بیشترین میزان جوجه‌ریزی سال جاری ثبت شده است، اظهار کرد: با جوجه‌ریزی بیش از ۱۲ میلیون قطعه در این ماه، کمبودی در تأمین گوشت مرغ استان در دی‌ماه و نیمه نخست بهمن‌ماه وجود نخواهد داشت.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در آذرماه سال جاری بیش از ۱۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده که این میزان، رکورد جوجه‌ریزی ماهانه در طول سال محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی متولی حوزه تولید است، افزود: با جوجه‌ریزی انجام‌شده در آذرماه، تأمین گوشت مرغ در دی‌ماه و نیمه اول بهمن‌ماه با کمبودی مواجه نخواهد بود.

امیرزاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای ماه‌های پیش‌رو گفت: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و همچنین ایام نوروز که مصرف گوشت مرغ افزایش می‌یابد، برنامه‌ریزی لازم برای توزیع کافی نهاده‌ها در دی‌ماه انجام شده تا جوجه‌ریزی کاهش پیدا نکند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر نیز در ماه جاری، کمبودی از نظر تأمین گوشت مرغ در بازار وجود ندارد. اگرچه ممکن است قیمت مرغ زنده با نوساناتی همراه باشد، اما قیمت مصرف‌کننده طبق نرخ مصوب در میادین اصلی شهر حدود ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی در خصوص شایعات مربوط به جلوگیری جهاد کشاورزی از کشتار مرغ گفت: این موضوع صحت ندارد. طبق ضوابط، مرغداران بایستی مرغ زنده تولیدی خود را از سن ۴۵ تا ۵۰ روزگی به بازار جهت کشتار و مصرف ارائه

نمایند و مرغدارانی که کمتر از ۹۰ درصد سالن خود را به بازار عرضه کنند وفق ضوابط ا آنها رفتار می‌شود.

امیرزاده افزود: با برنامه جدید وزارتخانه در جهت اطمینان از تأمین دان مورد نیاز مرغداران گوشتی جهت جوجه ریزی دیماه سال جاری مقدار ۷۰۰۰ تن کنجاله سویا به صورت استانی توسط سازمان جهاد کشاورزی برای مرغداران گوشتی از شنبه هفته پیش رو تخصیص خواهد یافت.

بازار آرام مرغ و تخم‌مرغ در مشهد

علی امام وردی، یکی از شهروندان مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ اظهار کرد: من هر هفته برای خرید به فروشگاه‌ها و میادین سطح شهر مراجعه دارم و خوشبختانه در این مدت با کمبود مرغ یا تخم‌مرغ مواجه نشدم. کالا همیشه در دسترس است.

این شهروند مشهدی افزود: در یکی دو ماه گذشته قیمت تخم‌مرغ کمی نوسان پیدا کرد اما نه به‌گونه‌ای که از توان خرید خانوار خارج شود. در مقطعی قیمت بالا رفت اما دوباره به حالت عادی برگشت. خوشبختانه همیشه تخم‌مرغ تازه در یخچال‌ها موجود است.

وی گفت: قیمت مرغ نسبت به چند ماه پیش با وجود اینکه بعضی کالاها گران شده‌اند، تغییر محسوسی نکرده و حتی در برخی روزها فروشنده‌ها تخفیف‌های خوبی هم دارند.

امام وردی ادامه داد: با شروع فصل سرما و افزایش مصرف تخم‌مرغ، ما نگران شدیم که شاید دچار کمبود شویم اما این نگرانی بی‌مورد بود چون هر وقت برای خرید رفتم، چه میادین مرکزی و چه فروشگاه‌های محلی، هیچ‌وقت با یخچال خالی روبه‌رو نشدم.

این شهروند مشهدی خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به ماه رمضان نگرانی از کمبود طبیعی است اما تجربه این ماه‌ها نشان داده که تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ در شهر مشهد خوب مدیریت شده است.

در ادامه محسن طالبی، یکی از فروشندگان باسابقه مرغ و تخم‌مرغ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر وضعیت تأمین مرغ و تخم‌مرغ بسیار مناسب بوده و ما هیچ مشکلی بابت موجودی کالا نداشتیم. مشتریان هم معمولاً راضی فروشگاه را ترک می‌کنند.

این فروشنده افزود: در مورد تخم‌مرغ، با وجود افزایش مصرف در فصل سرد، عرضه کاملاً کافی است. حتی زمانی‌که قیمت در بازار نوسان داشت، مشکل کمبود احساس نشد و همه سفارش‌ها را می‌توانستیم تأمین کنیم.

وی بیان کرد: توزیع روزانه توسط اتحادیه و مجموعه‌های وابسته به جهاد کشاورزی انجام می‌شود که کمک کرده قیمت‌ها کنترل شود. مردم هم از این بابت اعتماد بیشتری به ما دارند.

طالبی تصریح کرد: خوشبختانه خبری از احتکار یا فروش خارج از شبکه نیست و عمده فروشان نیز طبق قیمت مصوب همان اقلام را تحویل می‌دهند. اگر مشکلی پیش بیاید، ستاد تنظیم بازار بلافاصله پیگیری می‌کند.

این فروشنده گفت: اگر همین روند ادامه داشته باشد و مسئولان نظارت را حفظ کنند، برای ایام خاص مثل ماه رمضان و نوروز هم نگرانی نداریم و مردم با خیال راحت خریدشان را انجام خواهند داد.

جوجه‌ریزی رکوردی و نظارت مستمر

مدیریت موفقیت‌آمیز بازار مرغ و تخم‌مرغ در خراسان رضوی، که شواهد آن در آمار تولید و رضایت نسبی بازار مشهود است، نتیجه مستقیم تلفیق اقدامات تنظیم‌گری در حوزه بازرگانی و حمایت از زیرساخت‌های تولید داخلی است. رکوردشکنی در جوجه‌ریزی ماهانه، یک دستاورد کلیدی محسوب می‌شود که نه تنها نیازهای فعلی دی و بهمن ماه را پوشش می‌دهد، بلکه زیربنای پایداری برای ماه‌های آتی را فراهم می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر، تعهد سازمان جهاد کشاورزی به حفظ قیمت مصوب تخم‌مرغ تا آستانه ماه مبارک رمضان است. این تصمیم، یک علامت مثبت و اطمینان‌بخش به مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند و از هیجانات قیمتی احتمالی در ماه‌های آتی جلوگیری می‌کند. این ثبات، در کنار پایین‌تر بودن قیمت استانی تخم‌مرغ از میانگین کشوری، نشان‌دهنده عملکرد مناسب در مدیریت زنجیره ارزش این محصول است.

فراتر از تأمین پروتئین‌های مرغ و تخم‌مرغ، اقدامات توسعه بازرگانی سازمان، بر تقویت ذخایر دیگر کالاهای اساسی نیز تمرکز دارد. توزیع گسترده برنج با نرخ مصوب و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای تسهیل واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی از طریق سامانه‌های تجارت، نشان‌دهنده یک رویکرد جامع‌نگر برای مدیریت کلان سبد غذایی خانوارها است.

تأکید مکرر مسئولان بر موجودی کافی و نبود کمبود، چه در بخش تولید (با تخصیص نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا) و چه در بخش توزیع (با توزیع مرغ و گوشت به‌صورت سیار)، نشان می‌دهد که درس‌های نوسانات گذشته آموخته شده است. این شفافیت و قاطعیت در برخورد با شایعات، نقش مهمی در ثبات روانی و اقتصادی بازار دارد.

موفقیت در مدیریت بازار مرغ و تخم‌مرغ در آستانه رویدادهایی چون ماه مبارک رمضان و عید نوروز، نشان از هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی دارد. این رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر تولید، بهترین تضمین برای امنیت غذایی استان است و انتظار می‌رود با تداوم این نظارت، خراسان رضوی با آرامش و ثبات، از این ایام پرتقاضا عبور کند.