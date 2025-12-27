به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آغاز عملیات عمرانی شهرداری منطقه ۱۶ تهران، مسیر برگشت خط اتوبوس ۲۴۵ (مترو شهرری – میدان راهآهن) تا پایان عملیات جدولکشی بهصورت موقت تغییر مییابد.
بر این اساس، با توجه به انسداد خیابان نیکنام در حد فاصل تقاطعهای فاطمی و احدی، اتوبوسهای این خط در مسیر برگشت پس از رسیدن به میدان بهمنیار، بهجای عبور از خیابان نیکنام، از خیابان خالقیپور تردد کرده و سپس به مسیر اصلی منتهی به میدان راهآهن بازمیگردند.
مسیر جایگزین (برگشت) به شرح ذیل است:
مترو شهرری، میدان راهآهن (طبق مسیر معمول)، میدان بهمنیار، خیابان خالقیپور، ادامه مسیر به سمت مترو شهرری
مسیر رفت خط ۲۴۵ (میدان راهآهن به مترو شهرری) بدون تغییر و مطابق روال گذشته انجام میشود.
زمان پایان عملیات عمرانی و بازگشت خط به مسیر اولیه، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
