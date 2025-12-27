  1. جامعه
  2. شهری
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

تغییر موقت مسیر خط اتوبوس مترو شهرری ـ میدان راه‌آهن تهران

در پی آغاز عملیات عمرانی مسیر برگشت خط اتوبوس ۲۴۵ (مترو شهرری ،میدان راه‌آهن) تا پایان عملیات جدول‌کشی به‌صورت موقت تغییر می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آغاز عملیات عمرانی شهرداری منطقه ۱۶ تهران، مسیر برگشت خط اتوبوس ۲۴۵ (مترو شهرری – میدان راه‌آهن) تا پایان عملیات جدول‌کشی به‌صورت موقت تغییر می‌یابد.

بر این اساس، با توجه به انسداد خیابان نیکنام در حد فاصل تقاطع‌های فاطمی و احدی، اتوبوس‌های این خط در مسیر برگشت پس از رسیدن به میدان بهمنیار، به‌جای عبور از خیابان نیکنام، از خیابان خالقی‌پور تردد کرده و سپس به مسیر اصلی منتهی به میدان راه‌آهن بازمی‌گردند.

مسیر جایگزین (برگشت) به شرح ذیل است:

مترو شهرری، میدان راه‌آهن (طبق مسیر معمول)، میدان بهمنیار، خیابان خالقی‌پور، ادامه مسیر به سمت مترو شهرری

مسیر رفت خط ۲۴۵ (میدان راه‌آهن به مترو شهرری) بدون تغییر و مطابق روال گذشته انجام می‌شود.

زمان پایان عملیات عمرانی و بازگشت خط به مسیر اولیه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

