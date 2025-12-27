متقی: تحقیقات جدی درباره حوادث مرزی با تاجیکستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان امروز شنبه در مراسم سالروز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به این کشور گفت: نگرانی ما این است که برخی از مغرضین می‌خواهند روابط میان ما و تاجیکستان را تخریب کرده و فضایی را ایجاد کنند که گویا وضعیت ناآرام است.

وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان ادامه داد که در گفتگو با وزیر امور خارجه تاجیکستان توافق شده تا دو طرف برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی همکاری نزدیک داشته باشند.

این در حالی است که تاجیکستان طی یک ماه اخیر مدعی شده است که ۳ حمله از خاک افغانستان به داخل این کشور صورت گرفته است.

متقی در ادامه سخنان خود گفت: افغانستان آماده دفاع از خاک خود است و در مذاکرات نیز از ارزش‌ها و منافع ملی به‌طور قاطع حمایت می‌کند. ما نمی‌خواهیم افغانستان بار دیگر به میدان رقابت منفی قدرت‌های بزرگ تبدیل شود و هدف ما تبدیل کشور به میدان اقتصاد و اتصال است.

وی سپس اضافه کرد که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در نزدیکی مرز با تاجیکستان آغاز شده است.