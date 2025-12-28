دریافت 2 MB
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

پزشکیان: با صرفه‌جویی ۱۰درصدی می‌توان روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت حفظ کرد

پزشکیان: با صرفه‌جویی ۱۰درصدی می‌توان روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت حفظ کرد

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: اگر فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ کنیم.

