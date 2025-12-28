دریافت 2 MB کد خبر 6704179 https://mehrnews.com/x39ZfZ ۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱ کد خبر 6704179 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱ پزشکیان: با صرفهجویی ۱۰درصدی میتوان روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت حفظ کرد رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: اگر فقط ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم، میتوانیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ کنیم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان برای دفاع از بودجۀ ۱۴۰۵ به مجلس رفت پزشکیان: معیشت مردم اولویت ماست؛ طرح کالابرگ حتما اجرا میشود پزشکیان برای دفاع از بودجۀ ۱۴۰۵ به مجلس رفت برچسبها نفت مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران
