دریافت 118 MB کد خبر 6704186 https://mehrnews.com/x39Zg8 ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ کد خبر 6704186 فیلم جامعه فیلم جامعه ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ تصاویری از دستگیری سارقان و مالخران پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری تعدادی از سارقان و مالخران شهر تهران در پلیس آگاهی پایتخت اجرا شد. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت سارقان حرفهای به چرخه جرم؛ نقش مجازات در ایجاد امنیت روانی دستگیری سارقان احشام و کشف ۴۵ راس دام سرقتی در ملایر لزوم بازنگری قانون به کارگیری سلاح در مرزها برچسبها تهران دستگیری سارق دستگیری دستگیری متهم متهم طرح کاشف آگاهی
نظر شما