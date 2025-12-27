دستگیری سارقان احشام و کشف ۴۵ راس دام سرقتی در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی در این رابطه اظهار کرد: مأموران گشت پاسگاه انتظامی بخش زند، در حین گشتزنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی نیسان حامل احشام مشکوک شدند.
وی افزود: این خودرو به همراه راننده و دامهای موجود برای بررسیهای بیشتر به یگان انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تصریح کرد: در پی بررسیهای تخصصی مشخص شد که دامهای کشفشده از شهرستان بهار سرقت شده و خودروی نیسان نیز سابقه سرقت در سامانههای پلیس دارد. در این راستا، با هماهنگی مقام قضائی پروندهای تشکیل و متهمان به دادگاه بخش زند معرفی شدند.
سرهنگ ساکی در پایان با تأکید بر حفظ امنیت و صیانت از اموال مردم، گفت: رسیدگی به درخواستهای شهروندان از وظایف ذاتی پلیس است و اقدام انجامشده نمونهای از تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان نیروی انتظامی محسوب میشود.
