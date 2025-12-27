  1. استانها
  2. همدان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

دستگیری سارقان احشام و کشف ۴۵ راس دام سرقتی در ملایر

همدان-ماموران پلیس ملایر با کشف یک دستگاه خودروی نیسان سرقتی حامل ۴۵ راس گوسفند، موفق به دستگیری سارقان احشام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی در این رابطه اظهار کرد: مأموران گشت پاسگاه انتظامی بخش زند، در حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی نیسان حامل احشام مشکوک شدند.

وی افزود: این خودرو به همراه راننده و دام‌های موجود برای بررسی‌های بیشتر به یگان انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تصریح کرد: در پی بررسی‌های تخصصی مشخص شد که دام‌های کشف‌شده از شهرستان بهار سرقت شده و خودروی نیسان نیز سابقه سرقت در سامانه‌های پلیس دارد. در این راستا، با هماهنگی مقام قضائی پرونده‌ای تشکیل و متهمان به دادگاه بخش زند معرفی شدند.

سرهنگ ساکی در پایان با تأکید بر حفظ امنیت و صیانت از اموال مردم، گفت: رسیدگی به درخواست‌های شهروندان از وظایف ذاتی پلیس است و اقدام انجام‌شده نمونه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی محسوب می‌شود.

