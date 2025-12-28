واکنش نماینده اهواز به شایعه استخدام فرزندش

محمد امیر، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره استخدام فرزندش در شرکت‌های نفتی، این موضوع را قاطعانه تکذیب کرد.

وی در گفتگویی با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرزندش هیچ‌گونه رابطه استخدامی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب یا سایر شرکت‌های نفتی ندارد، گفت: فرزندم نه تنها در هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی استخدام نشده، بلکه هم‌اکنون در منزل حضور دارد و این شایعات کاملاً بی‌اساس است.

امیر در اقدامی قابل توجه و در راستای شفاف‌سازی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از استخدام‌های بی‌ضابطه و همچنین قراردادهای غیرشفاف در مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و تأکید کرد: این تحقیق و تفحص استخدام‌ها و قراردادها را از سال ۱۴۰۳ تاکنون مورد بررسی قرار می‌دهد.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت شفافیت در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور افزود: هدف من از این اقدام، روشن شدن واقعیت‌ها و مشخص شدن افرادی است که از مسیرهای مختلف در این مجموعه‌ها ورود کرده‌اند.

وی همچنین گفت: در راستای شفاف‌سازی، از همان ابتدای صبح موضوع استخدام‌های فامیلی و بی‌ضابطه در مجموعه‌های نفتی و قراردادهای غیرشفاف را رسماً پیگیری و ثبت کردم تا برای همه روشن شود. اولاً شایعه استخدام فرزندم دروغ است و ثانیاً با انجام این تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد چه کسانی نفوذ دارند و استخدام‌ها دقیقاً برای چه افرادی و چگونه انجام شده است.