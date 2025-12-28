  1. استانها
دادستان مرکز لرستان به استفاده‌کنندگان غیرقانونی از سلاح هشدار داد

خرم‌آباد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان به استفاده‌کنندگان غیرقانونی از سلاح گرم در مراسم‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی با اشاره به گزارش‌های مربوط به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم در برخی مراسم‌ها، اظهار داشت: طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی یا ایجاد رعب و وحشت شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح گرم در هر شرایطی جرم بوده و مرتکب به حبس و ضبط سلاح محکوم می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تصریح کرد: قدرت‌نمایی با سلاح در معابر عمومی طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم است و خریدوفروش یا قاچاق سلاح نیز مطابق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات با مجازات سنگین حبس و ضبط اموال همراه خواهد بود.

حسنوند، تأکید کرد: حمل سلاح بدون مجوز قانونی طبق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جرم بوده و خودروهای حامل سلاح و محل نگهداری آنها نیز بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ و ۲۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات توقیف و ضبط خواهند شد.

وی تأکید کرد: استفاده از سلاح در مراسم‌ها تهدیدی علیه امنیت عمومی و جان افراد بی‌گناه است و در صورت وقوع جرح یا فوت، مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مشمول قصاص یا دیه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، گفت: دادستانی با همکاری ضابطین عام و خاص با هرگونه رفتار تهدیدکننده امنیت عمومی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

