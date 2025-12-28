به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی با اشاره به گزارش‌های مربوط به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم در برخی مراسم‌ها، اظهار داشت: طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی یا ایجاد رعب و وحشت شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح گرم در هر شرایطی جرم بوده و مرتکب به حبس و ضبط سلاح محکوم می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تصریح کرد: قدرت‌نمایی با سلاح در معابر عمومی طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم است و خریدوفروش یا قاچاق سلاح نیز مطابق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات با مجازات سنگین حبس و ضبط اموال همراه خواهد بود.

حسنوند، تأکید کرد: حمل سلاح بدون مجوز قانونی طبق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جرم بوده و خودروهای حامل سلاح و محل نگهداری آنها نیز بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ و ۲۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات توقیف و ضبط خواهند شد.

وی تأکید کرد: استفاده از سلاح در مراسم‌ها تهدیدی علیه امنیت عمومی و جان افراد بی‌گناه است و در صورت وقوع جرح یا فوت، مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مشمول قصاص یا دیه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، گفت: دادستانی با همکاری ضابطین عام و خاص با هرگونه رفتار تهدیدکننده امنیت عمومی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.