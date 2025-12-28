  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

خانه‌دار شدن بیش از ۴۰هزار متقاضی با تسهیلات بانک مسکن در ۸ ماهه امسال

خانه‌دار شدن بیش از ۴۰هزار متقاضی با تسهیلات بانک مسکن در ۸ ماهه امسال

۴۰ هزار و ۶۲۱ نفر از هموطنان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان ماه، با تسهیلات خرید واحد مسکونی بانک مسکن صاحب‌خانه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، میزان تسهیلات پرداختی این بانک طی هشت ماهه ۱۴۰۴، به ارزش کلی ۲۶۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال است.

بر اساس آمار ثبت‌شده، میزان پرداخت این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۳۳ درصد و از نظر مبلغ ۵۹ درصد افزایش یافته است.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن یکی از ابزارهای کلیدی در تقویت قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی به مالکیت مسکن به شمار می‌رود.

رونق بازار خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی، موجب تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط مانند ساخت و ساز، تولید مصالح و خدمات فنی می‌شود که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اثرگذار است.

رشد ۷۰ درصدی تعداد تسهیلات تعمیر واحد مسکونی

بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، تعداد ۳۶ هزار و ۴۹۳ فقره تسهیلات تعمیر واحد مسکونی بالغ بر ۷۴ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخته است. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۷۰ درصد و از نظر مبلغ ۱۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سقف تسهیلات خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسه

در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شهر تهران ۵ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۳ میلیارد ریال است.

همچنین در راستای حمایت از ساختار مالی خانواده‌ها و با هدف گسترش دامنه بهره‌مندی از تسهیلات، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا ۲ برابر سقف‌های موصوف به زوجین و بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم است که بر این اساس، سقف تسهیلات خرید برای این گروه در تهران ۱۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری نیز ۶ میلیارد ریال قابل پرداخت است.

سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن نیز ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۸۰ میلیون تومان) است که در حال حاضر صرفاً به‌صورت هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت است.

کد خبر 6704478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها