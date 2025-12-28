به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، میزان تسهیلات پرداختی این بانک طی هشت ماهه ۱۴۰۴، به ارزش کلی ۲۶۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال است.

بر اساس آمار ثبت‌شده، میزان پرداخت این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۳۳ درصد و از نظر مبلغ ۵۹ درصد افزایش یافته است.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن یکی از ابزارهای کلیدی در تقویت قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی به مالکیت مسکن به شمار می‌رود.

رونق بازار خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی، موجب تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط مانند ساخت و ساز، تولید مصالح و خدمات فنی می‌شود که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اثرگذار است.

رشد ۷۰ درصدی تعداد تسهیلات تعمیر واحد مسکونی

بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، تعداد ۳۶ هزار و ۴۹۳ فقره تسهیلات تعمیر واحد مسکونی بالغ بر ۷۴ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخته است. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۷۰ درصد و از نظر مبلغ ۱۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سقف تسهیلات خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسه

در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شهر تهران ۵ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۳ میلیارد ریال است.

همچنین در راستای حمایت از ساختار مالی خانواده‌ها و با هدف گسترش دامنه بهره‌مندی از تسهیلات، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا ۲ برابر سقف‌های موصوف به زوجین و بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم است که بر این اساس، سقف تسهیلات خرید برای این گروه در تهران ۱۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری نیز ۶ میلیارد ریال قابل پرداخت است.

سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن نیز ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۸۰ میلیون تومان) است که در حال حاضر صرفاً به‌صورت هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت است.