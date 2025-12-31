محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه پیگیری تخلفات کارشناسان رسمی اظهار کرد: تخلفات کارشناسان رسمی در اصطلاح حقوقی به دو بخش تخلفات انتظامی و غیرانتظامی تقسیم می‌شود. کارشناس رسمی طبق قانون دارای وظایف مشخصی است و چنانچه در انجام این وظایف، چه به‌صورت عمدی و چه در اثر قصور، نقص یا تخلفی در کار او ایجاد شود، موضوع در حوزه تخلفات انتظامی قابل بررسی خواهد بود.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی در مرحله نخست در دادسراهای انتظامی کانون‌های کارشناسان رسمی انجام می‌شود. در این مرحله، پس از بررسی موضوع، رأی مقتضی صادر خواهد شد. چنانچه کارشناس نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دادگاهی که در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی تشکیل می‌شود، ارسال خواهد شد و رأی صادره از سوی این مرجع تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست.

تیموری تأکید کرد: بنابراین در مواردی که تخلف از نوع انتظامی باشد، اشخاص باید شکایت خود را در مرحله اول به دادسرای انتظامی کانون مربوطه ارائه دهند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه به تخلفات غیرانتظامی اشاره کرد و گفت: چنانچه تخلف کارشناس از جنس جرایم کیفری باشد، برای مثال در مواردی مانند اخذ رشوه، این موضوع دیگر تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود بلکه جرم کیفری است. در چنین شرایطی، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی و کیفری خواهد بود و شاکیان باید شکایت خود را از طریق دادگاه‌های صالح و مراجع قضائی عمومی پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دسته از تخلفات از مجرای انتظامی کانون‌ها خارج است و رسیدگی به آن‌ها تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های عمومی، کیفری یا حقوقی خواهد بود.

به گفته تیموری، آگاهی مردم از تفکیک این دو نوع تخلف و مسیرهای قانونی رسیدگی به آن‌ها، نقش مهمی در ثبت صحیح شکایات و تسریع در رسیدگی قانونی خواهد داشت.