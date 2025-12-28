نفر برگزیده «سیمرغ صدا» معرفی شد؛ نشان رادیو برای پاسداشت زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم اهدای جایزه «سیمرغ صدا» با حضور علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما، محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، مدیران شبکه‌های رادیویی و جمعی از اهالی رادیو برگزار شد و در پایان، مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ به عنوان نفر برگزیده این جایزه معرفی شد.

در این مراسم که با هدف ترویج و پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا برگزار شد، علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی با اشاره به جایگاه تاریخی رادیو در صیانت از زبان فارسی گفت: رادیو از دیرباز رسانه‌ای متکی بر کلام بوده و همین ویژگی مسئولیت آن را در قبال حفظ و ارتقای زبان فارسی دوچندان کرده است. به همین دلیل، آموزش زبان معیار همواره یکی از محورهای اصلی برنامه‌سازی در رادیو بوده است.

وی افزود: پاسداشت زبان فارسی یک موضوع مقطعی یا شعاری نیست، بلکه مسئولیتی رسانه‌ای و اجتماعی است که باید در تمامی لایه‌های تولید محتوا جاری باشد. از تهیه‌کنندگان و نویسندگان تا گویندگان و گزارشگران، همه باید خود را متعهد به صیانت از زبان فارسی بدانند و معاونت صدا این رویکرد را به‌صورت مستمر دنبال کرده است.

بخشی‌زاده با تأکید بر سیاست‌گذاری معاونت صدا در این حوزه تصریح کرد: توجه به زبان فارسی، توجه به هویت ملی و فرهنگی است و رادیو به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر، نقش بی‌بدیلی در حفظ و تقویت این هویت دارد. شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا نیز با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه آموزش، ارتقای کیفی و الگوسازی زبانی را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: جایزه «سیمرغ صدا» تلاشی است برای نهادینه‌ کردن حساسیت زبانی در رادیو و تبدیل توجه به زبان فارسی از یک توصیه به یک مطالبه حرفه‌ای. این جایزه می‌خواهد نشان دهد که دقت زبانی، بخشی از کیفیت برنامه‌سازی و شاخص جدی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای در رادیو است.

در ادامه، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما با بیان اینکه گویندگان رادیو در حوزه پاسداشت زبان فارسی جایگاهی ویژه‌ای دارند، گفت: گویندگان رادیو به دلیل تجربه، دقت و سابقه حرفه‌ای، یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مجریان در استفاده درست از زبان فارسی قرار دارند و این یک سرمایه فرهنگی ارزشمند است.

محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه گفت: «سیمرغ صدا» تلاش دارد الگوهای موفق استفاده درست از زبان فارسی را معرفی کند و حساسیت حرفه‌ای نسبت به زبان را در میان برنامه‌سازان و گویندگان تقویت کند.

در بخش پایانی این مراسم، نامزدهای جایزه «سیمرغ صدا» معرفی شدند که بر این اساس مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ، احمد خالصی از رادیو تهران و فاطمه ترسا از رادیو پیام به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی شدند. در نهایت، مهدی محمدیان به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد و تندیس سیمرغ صدا به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی را دریافت کرد. دو نامزد دیگر نیز با اهدای لوح تقدیر و جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند.