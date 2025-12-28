داریوش یزدی: صنعت نفت لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پس از بازی برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: برنده واقعی این دیدار صنعت نفت بود؛ تیمی که با انرژی هوادارانش فشار زیادی بر ما وارد کرد و حتی چند بار توپ‌هایشان به تیر دروازه ما برخورد کرد.

وی افزود: بازیکنان جوان نیروی زمینی با وجود شرایط سخت و جو سنگین ورزشگاه، تا آخرین لحظه جنگیدند و روحیه مبارزه‌طلبی خود را حفظ کردند. ما حتی یک موقعیت خوب برای گل دوم داشتیم اما استفاده نکردیم.

یزدی با اشاره به مصدومیت چند بازیکن تیمش گفت: در جریان بازی مجبور به تعویض بازیکن آسیب‌دیده شدیم و حتی در برخی صحنه‌ها داور اجازه توقف بازی را نداد. با این حال بازیکنان ما با وجود مسمومیت و مصدومیت، جنگندگی مثال‌زدنی نشان دادند.

سرمربی نیروی زمینی تهران تأکید کرد: صنعت نفت صد درصد لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد و امیدوارم این اتفاق برای فوتبال استان خوزستان رخ دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فشارهای روانی مسابقه گفت: در فوتبال استرس اجتناب‌ناپذیر است اما تلاش می‌کنیم نیمکت آرامی داشته باشیم. در صحنه گل خورده نیز به دلیل ازدحام نیمکت، خودم صحنه را ندیدم.

یزدی در پایان بیان کرد: باید همه کمک کنیم تا مسابقات در شرایط آرام برگزار شود و امیدوارم در بازی‌های آینده با تجربه بیشتر، عملکرد بهتری داشته باشیم.