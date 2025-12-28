  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

داریوش یزدی: صنعت نفت لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد

آبادان – سرمربی تیم فوتبال نیروی زمینی تهران گفت: صنعت نفت تیمی شایسته است که با حمایت هواداران پرشور خود، لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پس از بازی برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: برنده واقعی این دیدار صنعت نفت بود؛ تیمی که با انرژی هوادارانش فشار زیادی بر ما وارد کرد و حتی چند بار توپ‌هایشان به تیر دروازه ما برخورد کرد.

وی افزود: بازیکنان جوان نیروی زمینی با وجود شرایط سخت و جو سنگین ورزشگاه، تا آخرین لحظه جنگیدند و روحیه مبارزه‌طلبی خود را حفظ کردند. ما حتی یک موقعیت خوب برای گل دوم داشتیم اما استفاده نکردیم.

یزدی با اشاره به مصدومیت چند بازیکن تیمش گفت: در جریان بازی مجبور به تعویض بازیکن آسیب‌دیده شدیم و حتی در برخی صحنه‌ها داور اجازه توقف بازی را نداد. با این حال بازیکنان ما با وجود مسمومیت و مصدومیت، جنگندگی مثال‌زدنی نشان دادند.

سرمربی نیروی زمینی تهران تأکید کرد: صنعت نفت صد درصد لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد و امیدوارم این اتفاق برای فوتبال استان خوزستان رخ دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فشارهای روانی مسابقه گفت: در فوتبال استرس اجتناب‌ناپذیر است اما تلاش می‌کنیم نیمکت آرامی داشته باشیم. در صحنه گل خورده نیز به دلیل ازدحام نیمکت، خودم صحنه را ندیدم.

یزدی در پایان بیان کرد: باید همه کمک کنیم تا مسابقات در شرایط آرام برگزار شود و امیدوارم در بازی‌های آینده با تجربه بیشتر، عملکرد بهتری داشته باشیم.

