به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی باشگاه شهرداری اردبیل، در این دیدار که عصر دوشنبه در استادیوم تختی تبریز و با حضور بیش از سه هزار تماشاگر برگزار شد، تیم های شهرداری اردبیل و ماشین سازی به نتیجه یک بر یک رضایت دادند.

این دیدار به دلیل شرایط جدول از حساسیت ویژه ای برای دو تیم برخودار بود، چراکه تیم شهرداری اردبیل به دلیل باخت های اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و حتی کادر فنی خود را تغییر داده بود و از سویی ماشین سازی برای رسیدن به بالای جدول با انگیزه پا به میدان گذاشته بود.

با این شرایط دو تیم نیمه اول را با نتیجه تساوی صفر بر صفر به رختکن رفتند. ضمن اینکه در این نیمه مصدومیت نصرت غنی زاده کاپیتان تیم شهرداری و تعویض اجباری آن شرایط را برای این تیم سخت کرد.

در نیمه دوم اما ورق برگشت و این تیم شهرداری بود که تاحدودی بدون ترس بازی کرد و بیشتر دقایق نیز توپ و میدان رادر اختیار داشت. حملاتی که بازیکنان تیم میهمان در دقایق ابتدایی بازی انجام می دادند انگیزه آنها را برای قطع ناکامی های اخیر نشان می داد اما همچنان توپ ها و موقعیت های خوب این تیم با بی دقتی بازیکنان به هدر می رفت.

در این شرایط اصرار بازیکنان ماشین سازی در نفوذ از کناره ها و ارسال توپ در بین مدافعان میانی تیم شهرداری و برای استفاده فرزاد محمدی نتیجه داد ودر یکی از این حرکت ها توپ بلوکه شده را این بازیکن با شوتی زمینی و سنگین به کنج دروازه تیم شهرداری دوخت.

اما در دقیقه ۸۵ بازی تیم میهمان به گل رسید. در این صحنه خظای کاشته از جناح راست ماشین سازی را علی سلیمانی بازیکن تعویضی شهرداری مستقیم وارد روازه تیم میزبان کرد تا نیمکت شهرداری از جا کنده شود.

سنگ پرانی تماشاگران تبریزی/ مصدومیت کادر پزشکی تیم شهرداری

اما ادامه این دیدار به دلیل رفتارهای غیرورزشی تماشاگر نماهای تبریزی به جنجال کشیده شد و به دلیل سنگ پرانی شدید تماشاگران تیم میزبان سه نفر از کادر پزشکی و بازیکنان تیم شهرداری مصدوم شدند.

این درگیری از جایی آغاز شد که یکی از بازیکنان تیم شهرداری با مصدومیت مواجه شد و در پی آن تیم پزشکی تیم شهرداری به دستور داور وارد میدان شد که با طولانی شدن زمان رسیدگی با برانکارد به بیرون زمین منتقل شد اما گروهی که مسئول جابجایی مصدومان بودند بازیکن مصدوم تیم شهرداری را در خارج از زمین به بیرون پرت کردند که نه تنها عمل غیر ورزشی و انسانی محسوب می شد بلکه موجب مصدومیت بیشتر این بازیکن شهرداری شد.

در پی این عمل غیر ورزشی گروه پزشکی تیم شهرداری که همراه بازیکن مصدوم بودند به حاملان برانکارد اعتراض کردند که این امر با مداخله بی مورد بازیکنان تیم ماشین سازی تبریز و برخورد فیزیکی دو نفر از بازیکنان آن با تیم پزشکی شهرداری به جنجال کشیده شد.

درگیری بازیکنان ماشین سازی تبریز با کادر پزشکی تیم شهرداری که با برخورد فیزیکی و مصدومیت ماساژور این تیم همراه بود بازی را به تشنج کشید که در پی آن بارش سنگ را از سوی تماشاگران تیم ماشین سازی که سمت نیمکت تیم شهرداری بودند، آغاز شد.

در این لحظات سنگ پرانی تماشاگران تیم تبریزی بسیار شدید بوده و علاوه بر بازیکنان و عوامل فنی و پزشکی، حتی نیمکت تیم میهمان را مورد حمله قرار دادند، همچنین تماشاگران تبریزی اندک تماشاگران تیم شهرداری را نیز که از اردبیل به تبریز آمده و در پشت نیکمت تیم میهمان نشسته بودند به سنگ بستند که موجب مصدومیت سه نفر از تماشاگران شهرداری شد.

سنگ پرانی تبریزیها در ادامه موجب شکستن سر پزشک تیم شهرداری اردبیل و مصدومیت یکی دیگر از بازیکنان این تیم شد، این تشنج ۱۵ دقیقه در روند بازی تاخیر ایجاد کرد.

داود رفعتی به عنوان نماینده سازمان لیگ فوتبال و ناظر فدراسیون و محمدحسین اسدی به عنوان ناظر داوران شاهد این اعمال غیرورزشی بودند. در این درگیریها نیروی انتظامی با وجود تهدید جانی عوامل تیم شهرداری عکس العمل بسیار کندی داشت و می توانست بیشتر از این مدیریت داشته باشد.

در دقایق باقی ماننده نیز حملات تیم ماشین سازی نتیجه ای در پی نداشت و دو تیم پس از ۱۰۰ دقیقه بازی به تساوی رسیدند تا تیم شهرداری اردبیل برای خروج از بحران امیدوار باشد.