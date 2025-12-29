بازداشت شماری از «حریدیم» در اعتراضات ضد قانون خدمت اجباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صدها نفر از حریدیم در شهر «بنی‌باراک» تجمع کرده و خواستار لغو قانونی شدند که آنان را ملزم به خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی می‌کند.

بر اساس این گزارش، معترضان با بستن بزرگراه شماره ۴ که «بنی‌باراک» را به «تل‌آویو» متصل می‌کند، موجب اختلال گسترده در رفت و آمد شدند.

گفته می‌شود حدود یک هفته پیش نیز در جریان درگیری‌های شدید میان نیروهای پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی و حریدیم در خیابان «بار ایلان» شهر قدس، ۱۳ نفر از معترضان زخمی شدند.

این درگیری‌ها پس از بازداشت یکی از اعضای حریدیم که از خدمت نظامی فرار کرده بود، رخ داد.

تحولات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که بحران میان احزاب دینی و کابینه رژیم صهیونیستی بر سر قانون خدمت اجباری روزبه‌روز تشدید می‌شود؛ بحرانی که ثبات ائتلاف حاکم را تهدید می‌کند.

این وضعیت پس از اظهارات «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر مبنی بر ضرورت ادغام یهودیان حریدیم در ارتش و هدف‌گذاری برای جذب ۵۰ درصد آنان طی هفت سال آینده، شدت گرفته است.

در همین ارتباط، روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارانوت» اخیراً گزارش داد که بنیامین نتانیاهو قصد دارد به دلیل دشواری تصویب قانون خدمت اجباری حریدیم، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) را منحل کرده و به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند.

