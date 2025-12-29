۵۷ هزار مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت؛ ره آورد آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، در نشست گفتمان سلامت با عنوان «هوای آلوده؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها» اظهار داشت: آلودگی هوا مختص ایران نیست و مسئله‌ای جهانی است، اما طی چند دهه گذشته در کشور شکل گرفته و اکنون نیازمند اقدامات جدی و مستمر برای کنترل آن هستیم.

وی افزود: آلودگی هوا سلامت مردم را به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تهدید می‌کند و اصلاح این وضعیت نیازمند حکمرانی علمی، برنامه‌ریزی جامع و اجرای دقیق سیاست‌ها است.

رئیسی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته گفت: شهرهایی مانند شانگهای موتورسیکلت‌های بنزینی را حذف کرده و سهم خودروهای برقی در حمل‌ونقل شهری افزایش یافته است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از آلودگی هوا به موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده مربوط است. اگرچه برنامه‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرا شده، اما شتاب جایگزینی آنها هنوز کافی نیست.

وی ادامه داد: به کارگیری پنل‌های خورشیدی، توسعه تولید و واردات خودروهای برقی و گسترش انرژی‌های پاک از جمله راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی هوا است. ایران با بیش از ۲۵۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد و حرکت به سمت انرژی‌های پاک می‌تواند همزمان به کاهش آلودگی هوا و تقویت اقتصاد سبز کمک کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه حدود ۵۷ هزار مرگ در کشور به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود، افزود: زیان اقتصادی ناشی از این وضعیت بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون زمینه‌ساز بیماری‌های جدی از جمله سرطان هستند.

وی تصریح کرد: قانون هوای پاک در کشور از نظر محتوایی کامل است و وظایف دستگاه‌ها مشخص شده، اما مشکل اصلی اجرای قانون است. منابع حاصل از جرایم زیست‌محیطی باید صرف کاهش آلاینده‌ها و جبران آسیب‌های سلامت شود و سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گیرد.

رئیسی با تأکید بر نقش حمایتی دولت در مدیریت آلودگی هوا اظهار داشت: توسعه صنعت و اشتغال مهم است، اما هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن سلامت مردم پذیرفته نیست. اجرای سیاست‌های دولت در حوزه خودروهای برقی، اسقاط فرسوده و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت عمومی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با آلودگی هوا نیازمند اقدامات هماهنگ، علمی و سیستماتیک است و مشارکت همه بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصی و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف خواهد داشت