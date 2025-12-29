  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از شرکت داروسازی و بیمارستان شهریار

شهریار- معاون اجرایی رئیس جمهور، از شرکت داروسازی و بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار بازدید و بر توسعه صنایع دارویی و خدمات درمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور به همراه معاونین استاندار تهران از یک شرکت داروسازی و بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار بازدید کردند.

قائم‌پناه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه صنایع دارویی و ارتقای خدمات درمانی در شهرستان گفت: هدف از این بازدید، بررسی روند تولید دارو و همچنین ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف شهریار است.

وی افزود: بیمارستان امام سجاد (ع) با اقدامات عمرانی انجام شده، آماده ارائه خدمات مطلوب به بیماران است و ما پیگیر تسریع در تکمیل فازهای بعدی این مرکز درمانی هستیم.

در این بازدید، معاون اجرایی رئیس جمهور و همراهان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف شرکت داروسازی و بیمارستان، با مدیران و کارکنان این مراکز دیدار و درباره چالش‌ها و فرصت‌های توسعه گفتگو کردند.

