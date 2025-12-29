  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۶

معاون اجرائی رئیس جمهور وارد شهریار شد

معاون اجرائی رئیس جمهور وارد شهریار شد

شهریار- معاون اجرایی رئیس‌جمهور ، با هدف پیگیری اقدامات صورت گرفته از نتایج سفرها و بازدیدهای استاندار تهران به شهریار وارد این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور صبح دوشنبه با هدف پیگیری اقدامات صورت گرفته از نتایج سفرها و بازدیدهای استاندار تهران به شهریار وارد این شهرستان شد.

قائم‌پناه در بدو ورود مورد استقبال جمعی از مسئولان استانی و محلی قرار گرفت.

وی در این سفر که در چارچوب نظارت بر تحقق مصوبات سفرهای استانی انجام می‌شود، قرار است از یک شرکت داروسازی و بیمارستان امام سجاد شهر شهریار بازدید کند.

این بازدیدها با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه سلامت و صنعت استان تهران برنامه‌ریزی شده است.

قائم‌پناه در ادامه برنامه‌های خود با مدیران ارشد استانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

همچنین تأکید شده که این پیگیری‌ها با هدف بهبود خدمات شهری و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و صنعتی شهریار انجام می‌شود.

گفتنی است حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهرستان‌ها بخشی از پیگیری‌های محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران برای پیگیری اقدامات صورت گرفته از نتایج سفرها و بازدیدهای استاندار تهران و افزایش رضایتمندی عمومی است.

