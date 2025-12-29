  1. استانها
۱۵۰ میلیارد بودجه برای تکمیل بیمارستان امام سجاد شهریار اختصاص یافت

شهریار- فرماندار شهریار گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان از محل مالیات مردم شریف شهریار برای تکمیل فاز دوم بیمارستان امام سجاد تأمین شده است.

سجاد برنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت پروژه فاز دوم بیمارستان امام سجاد گفت: این پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و در ردیف پروژه‌های نشاندار مالیاتی قرار گرفته است.

وی افزود: مردم شریف شهرستان شهریار همراهی خوبی داشتند و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه از محل مالیات‌های آنان تأمین شد که اکنون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته است.

برنجی با اشاره به اخذ مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ادامه داد: مسئولین بیمارستان قول داده‌اند فاز دوم این مرکز درمانی مهم تا پایان خرداد ماه تکمیل و عملیات عمرانی و تجهیز آن به پایان برسد تا سال آینده مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل و بهره‌برداری این بیمارستان گامی مهم در ارتقای خدمات درمانی شهرستان شهریار خواهد بود.

