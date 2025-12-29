بهره برداری از سه زمین استاندارد دستاوردی مهم برای هاکی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، «طیب اکرم» رئیس فدراسیون جهانی هاکی، طی پیامی به بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی ایران، ضمن تبریک افتتاح موفق و بهرهبرداری از سه زمین استاندارد هاکی روی چمن در شهرهای کرمانشاه، زنجان و تهران، این اقدام را گامی مهم و اثربخش در مسیر توسعه پایدار ورزش هاکی در ایران و منطقه ارزیابی کرد.
رئیس فدراسیون جهانی هاکی در این پیام، افتتاح این زیرساختهای ورزشی را «دستاوردی قابل توجه در راستای رشد و پیشرفت هاکی» عنوان کرده و از تلاشها، پیگیریها و رویکرد توسعهمحور فدراسیون هاکی ایران بهطور ویژه تقدیر به عمل آورده است.
طیب اکرم همچنین اعلام کرده است که خبر افتتاح این سه زمین استاندارد، در دستور کار اطلاعرسانی فدراسیون جهانی هاکی قرار گرفته است.
وی در پایان، ضمن تشکر مجدد از همکاری، اطلاعرسانی مناسب و اهتمام فدراسیون هاکی ایران در پیشبرد اهداف توسعهای، بر اهمیت تداوم این مسیر در جهت ارتقای جایگاه هاکی ایران در سطح بینالمللی تأکید کرده است.
