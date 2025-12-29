دریافت 2 MB کد خبر 6706127 https://mehrnews.com/x3b24L ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷ کد خبر 6706127 فیلم جامعه فیلم جامعه ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷ رئیس دستگاه قضا: اخلال اقتصادی میتواند در حد فساد فیالارض باشد محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا گفت: با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفتهاند متناسب با شرایط روز باید برخورد شود. کپی شد مطالب مرتبط دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی جزئیات احکام و اسامی محکومان قاچاق ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت منتشر شد اژهای: سمنها حلقه کلیدی پیشگیری از جرم است برچسبها دستگاه قضا غلامحسین محسنی اژهای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه
