۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

رئیس دستگاه قضا: اخلال اقتصادی می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد

محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا گفت: با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفته‌اند متناسب با شرایط روز باید برخورد شود.

