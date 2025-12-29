به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی پیامی درگذشت آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی رضوان‌الله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان ایشان، حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش آن عالم جلیل‌القدر در نشر معارف اهل بیت (ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاه‌های مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.