  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی

رئیس دستگاه قضا، با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، را به خانواده، دوستان و مردم مؤمن خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی پیامی درگذشت آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت ابوالشهید، عالم مجاهد حضرت آیت‌الله حاج سیدعلی شفیعی رضوان‌الله علیه را به خاندان گرامی، دوستان و ارادتمندان ایشان، حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن خوزستان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش آن عالم جلیل‌القدر در نشر معارف اهل بیت (ع) و تربیت نفوس و ایضاً خدماتی که در جایگاه‌های مختلف به نظام اسلامی ارائه دادند، درخور تحسین و تمجید است؛ رحمت خدا بر ایشان باد.

کد خبر 6706262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها