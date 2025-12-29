به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، طی حکمی، دکتر سید حسین گلدانساز، استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب کرد.

سید حسین گلدانساز به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت سه سال به سمت «معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران» منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب ایشان آمده است: «امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن معاونت و همکاری اعضای فرهیخته هیأت علمی، تشکل‌ها، انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشجویی، با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، نقش شایسته‌ای در تحقق اهداف دانشگاه تهران، به‌ویژه در زمینه ارتقای فرهنگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان ایفا نمائید».

رئیس دانشگاه تهران، همچنین در نامه‌ای از زحمات و خدمات دکتر روح‌اله نصرتی در زمان تصدی مسئولیت معاونت فرهنگی قدردانی کرد.