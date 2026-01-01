به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «لی ساکا»، محقق ارشد و استادیار سلامت جمعیت در دانشگاه فلوریدا آتلانتیک، در یک بیانیه خبری گفت: «در ۵۰ مطالعه مورد بررسی ما، مصرف الکل به طور مداوم خطر ابتلاء به سرطان را افزایش می‌دهد و با افزایش مصرف، این خطر نیز افزایش می‌یابد.»

محققان افزودند که نوشیدن الکل همچنین احتمال زنده ماندن فرد را بعد از ابتلاء به سرطان کاهش می‌دهد.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های ۶۲ مطالعه قبلی را با حجم نمونه از ۸۰ تا نزدیک به ۱۰۰ میلیون شرکت‌کننده تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که مصرف الکل خطر ابتلاء به سرطان، به ویژه سرطان‌های سینه، روده بزرگ، کبد، دهان، گلو و دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد.

محققان دریافتند افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد سرطان هستند و افرادی که چاقی یا دیابت دارند، احتمال خطر ابتلاء به سرطان ناشی از الکل حتی در آنها بالاتر است.

ساکا گفت: «یافته‌های ما تأکید می‌کند که خطر سرطان مرتبط با الکل تنها توسط الکل هدایت نمی‌شود، بلکه تعامل پیچیده‌ای از عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی وجود دارد.»