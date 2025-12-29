دریافت 18 MB کد خبر 6706729 https://mehrnews.com/x3b2k3 ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ کد خبر 6706729 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ سخنگوی اقتصادی دولت بزودی معرفی میشود معاون سازمان برنامهوبودجه گفت: بزودی سخنگوی اقتصادی دولت معرفی میشود تا برخی نگرانیها پاسخ داده شود. کپی شد مطالب مرتبط میلیاردها دلار ارز در راه ورود به ایران بیتوجهی به قانون جوانی جمعیت در بودجه ۱۴۰۵ روایتی از تصمیم مهم نشست معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی جزئیات بسته جدید پرداختی یارانه دولت به مردم برچسبها سخنگوی اقتصادی دولت سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم
