۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

سخنگوی اقتصادی دولت بزودی معرفی می‌شود

معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفت: بزودی سخنگوی اقتصادی دولت معرفی می‌شود تا برخی نگرانی‌ها پاسخ داده شود.

