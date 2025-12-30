سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به بررسیهای صورتگرفته در جلسات این کمیسیون گفت: متأسفانه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به هیچ وجه به شکل صحیح اجرا نشد، نه در حوزه تخصیص خودرو، نه در تحویل زمین، نه در تأمین منابع تسهیلات و نه در سایر مشوقهایی که قانونگذار برای حمایت از فرزندآوری پیشبینی کرده بود، شاهد اجرای مؤثر قانون نبودیم.
بیتوجهی کامل به وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵
وی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: انتظار ما این بود که در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژهای به اجرای قانون جوانی جمعیت و قوانین مرتبط با ازدواج شود، اما متأسفانه نه تنها این قانون بهصورت ویژه دیده نشد، بلکه حتی وام ازدواج جوانان نیز در لایحه بودجه پیشبینی نشده بود؛ موضوعی که جای تأسف جدی دارد.
پیگیری ویژه در کمیسیون تلفیق
اسحاقی ادامه داد: با توجه به این بیتوجهیها، مقرر شد در کمیسیون تلفیق، این موضوع بهصورت ویژه توسط سه تن از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری شود تا حداقل در فرآیند بررسی بودجه، بخشی از این کاستیها جبران شود.
بیاعتمادی مردم؛ نتیجه سوءمدیریت در اجرای قانون
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سوءمدیریت در اجرای قانون جوانی جمعیت پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته است، تصریح کرد: مجلس قانونی را با هدف ارتقای ظرفیت جمعیتی کشور تصویب کرد و دولت نیز مکلف به اجرای آن شد، اما به دلیل اجرای نادرست، بخشی از مردم که با اعتماد به این مشوقها برای فرزندآوری اقدام کردند، با مشکلات و چالشهای فراوان مواجه شدند.
خدشه به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس
وی در پایان تأکید کرد: عدم اجرای صحیح قانون جوانی جمعیت، سرمایه اجتماعی دولت و مجلس را بهشدت خدشهدار کرده است و به همین دلیل ما در کمیسیون بهداشت و درمان اصرار داریم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ توجه ویژهای به اجرای این قانون شود، چرا که بازسازی اعتماد عمومی بدون پایبندی عملی به قوانین مصوب، امکانپذیر نخواهد بود.
