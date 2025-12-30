قالیباف: پاسخ به مطالبات معیشتی وظیفه فوری مسئولان است

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نظام و انقلاب اسلامی متعلق به مردم است و این مردم بوده‌اند که تا امروز با فداکاری، ازخودگذشتگی و حضور آگاهانه در میدان، کشور را از توطئه‌های دشمنان حفظ کرده‌اند. ملت ایران در مقاطعی حتی ندانم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و سیاست‌زدگی برخی مسئولان را برای حفظ کشور تحمل کرده و همواره پشتیبان ایران و آرمان‌های انقلاب بوده است.

وی افزود: حداقل وظیفه ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و صیانت از قدرت خرید مردم است. دشمنان از ضعف‌های مدیریتی برای پیشبرد اهداف شوم خود بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین در مسیر اصلاح امور و حل مشکلات مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

رئیس مجلس با اشاره به دغدغه‌ها و اعتراضات مردمی درباره مشکلات معیشتی تصریح کرد: این مطالبات باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود. گفت‌وگو با نمایندگان اصناف، اتخاذ تصمیمات مؤثر با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

قالیباف با هشدار نسبت به سوءاستفاده جریان‌های سازمان‌یافته از اعتراضات مردمی گفت: بدخواهان تلاش می‌کنند مطالبات به‌حق مردم را به آشوب و اغتشاش بکشانند، اما ملت ایران بارها هوشیاری، آگاهی و دلسوزی خود نسبت به امنیت کشور را نشان داده است و هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم برای ایران نیست.

وی تأکید کرد: برخورد با اعتراضات باید با سعه‌صدر، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد. مردم ایران دشمن و اهداف شوم او را می‌شناسند و اجازه نخواهند داد اعتراضات به مسیر آشوب منحرف شود.

رئیس مجلس همچنین ورود به‌موقع و مسئولانه رئیس‌جمهور به موضوع مشکلات معیشتی را ضروری دانست و گفت: اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، تقویت اقتدار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های صحیح، اصلاح رویه‌های غلط و ایجاد هماهنگی در مجموعه اقتصادی دولت از ضرورت‌های فوری امروز کشور است. دولت باید به مردم اطمینان دهد که تصمیمات نادرست اقتصادی در حال اصلاح، ترمیم و بهبود است.

وی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت مجدد سالروز قیام ملی نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمنان را ناامید و کشور را از آتش فتنه خارج کرد. این نظام و انقلاب متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، ازخودگذشتگی و حضور آگاهانه در میدان، کشور و انقلاب را از توطئه‌ها نجات داده‌اند.

قالیباف افزود: ملت ایران با آگاهی، نجابت و صبوری، در برخی مقاطع حتی ندانم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و سیاست‌زدگی ما مسئولان را برای حفظ کشور و ناکام گذاشتن دشمنان تحمل کرده و همواره پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده است. حداقل وظیفه ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و صیانت از قدرت خرید مردم است. دشمن همچون مگسی است که روی زخم می‌نشیند و از ضعف‌های مدیریتی ما برای تحقق اهداف شوم خود بهره می‌برد، از این‌رو در مسیر اصلاح امور و حل مشکلات مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک پرتاب موفق ماهواره‌های «کوثر»، «ظفر ۲» و «پایا» گفت: دریافت نخستین سیگنال‌ها از این ماهواره‌ها را به دانشمندان جوان صنعت فضایی کشور و مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. ساخت این ماهواره‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های دانشگاهی و به دست جوانان نخبه کشور انجام شده است و این جوانان بار دیگر شعار «ما می‌توانیم» را به‌طور عملی اثبات کردند.

وی ادامه داد: هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ایران و ایرانی شود. برای نمونه، تنها در فرآیند ساخت ماهواره ظفر ۲، حدود ۳۴۰ هزار نفرساعت کار تخصصی توسط دانشمندان کشور انجام شده و ده‌ها قطعه پیچیده در جریان ساخت آن طراحی و تولید شده است. جوانانی که توان ساخت ماهواره و موشک را دارند، اگر فرصت یابند و ذهن‌های بسته و انحصارگرا اجازه دهند، می‌توانند ناترازی‌های مدیریتی کشور را نیز برطرف کنند.

قالیباف همچنین با تأکید بر رویکرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران برای دفاع از خود از هیچ‌کس اجازه نمی‌گیرد و پاسخ ملت ایران به هرگونه ماجراجویی و شرارت، گسترده، قاطع، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره خواهد بود. تصمیمات و اقدامات ایران برای تأمین منافع ملی و دفاع مشروع و به‌حق از خود، لزوماً قابل پیش‌بینی یا مشابه گذشته نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مسائل معیشتی مردم گفت: دغدغه‌ها و اعتراضات مردم درباره مشکلات اقتصادی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود. گفت‌وگو، به‌ویژه با نمایندگان اصناف، اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید در دستور کار جدی مسئولان اجرایی قرار گیرد.

رئیس مجلس با هشدار نسبت به تلاش بدخواهان برای سوءاستفاده از مطالبات مردمی اظهار داشت: جریان‌های سازمان‌یافته می‌کوشند هر نوع مطالبه و اعتراض به‌حق مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌دیده به آشوب و اغتشاش بکشانند، اما ملت ایران بارها هوشیاری، آگاهی و دلسوزی خود نسبت به امنیت کشور را نشان داده است و هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم برای ایران نیست.

قالیباف تأکید کرد: برخورد با اعتراضات مردم باید با سعه‌صدر، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل همراه باشد. مردم ایران دشمن و اهداف شوم او را می‌شناسند و با خودآگاهی، مانع تحقق برنامه‌های عوامل میدانی بدخواهان خواهند شد و اجازه نمی‌دهند اعتراضات به سمت آشوب، که هدف طراحی‌شده دشمن است، منحرف شود.

وی در پایان، ورود مسئولانه و به‌موقع رئیس‌جمهور به موضوع مشکلات معیشتی را ضروری دانست و گفت: اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ و تقویت اقتدار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های صحیح، اصلاح رویه‌ها، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات واحد در مجموعه اقتصادی دولت و اطمینان‌بخشی به مردم مبنی بر اصلاح، ترمیم و بهبود رویه‌های غلط اقتصادی، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.