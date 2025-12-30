  1. سیاست
قالیباف: پاسخ به مطالبات معیشتی وظیفه فوری مسئولان است

قالیباف: پاسخ به مطالبات معیشتی وظیفه فوری مسئولان است

رئیس مجلس با اشاره به دغدغه‌ها و اعتراضات مردمی درباره مشکلات معیشتی تصریح کرد: این مطالبات باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نظام و انقلاب اسلامی متعلق به مردم است و این مردم بوده‌اند که تا امروز با فداکاری، ازخودگذشتگی و حضور آگاهانه در میدان، کشور را از توطئه‌های دشمنان حفظ کرده‌اند. ملت ایران در مقاطعی حتی ندانم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و سیاست‌زدگی برخی مسئولان را برای حفظ کشور تحمل کرده و همواره پشتیبان ایران و آرمان‌های انقلاب بوده است.

وی افزود: حداقل وظیفه ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و صیانت از قدرت خرید مردم است. دشمنان از ضعف‌های مدیریتی برای پیشبرد اهداف شوم خود بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین در مسیر اصلاح امور و حل مشکلات مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

رئیس مجلس با اشاره به دغدغه‌ها و اعتراضات مردمی درباره مشکلات معیشتی تصریح کرد: این مطالبات باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود. گفت‌وگو با نمایندگان اصناف، اتخاذ تصمیمات مؤثر با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

قالیباف با هشدار نسبت به سوءاستفاده جریان‌های سازمان‌یافته از اعتراضات مردمی گفت: بدخواهان تلاش می‌کنند مطالبات به‌حق مردم را به آشوب و اغتشاش بکشانند، اما ملت ایران بارها هوشیاری، آگاهی و دلسوزی خود نسبت به امنیت کشور را نشان داده است و هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم برای ایران نیست.

وی تأکید کرد: برخورد با اعتراضات باید با سعه‌صدر، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد. مردم ایران دشمن و اهداف شوم او را می‌شناسند و اجازه نخواهند داد اعتراضات به مسیر آشوب منحرف شود.

رئیس مجلس همچنین ورود به‌موقع و مسئولانه رئیس‌جمهور به موضوع مشکلات معیشتی را ضروری دانست و گفت: اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، تقویت اقتدار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های صحیح، اصلاح رویه‌های غلط و ایجاد هماهنگی در مجموعه اقتصادی دولت از ضرورت‌های فوری امروز کشور است. دولت باید به مردم اطمینان دهد که تصمیمات نادرست اقتصادی در حال اصلاح، ترمیم و بهبود است.

وی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت مجدد سالروز قیام ملی نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمنان را ناامید و کشور را از آتش فتنه خارج کرد. این نظام و انقلاب متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، ازخودگذشتگی و حضور آگاهانه در میدان، کشور و انقلاب را از توطئه‌ها نجات داده‌اند.

قالیباف افزود: ملت ایران با آگاهی، نجابت و صبوری، در برخی مقاطع حتی ندانم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و سیاست‌زدگی ما مسئولان را برای حفظ کشور و ناکام گذاشتن دشمنان تحمل کرده و همواره پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده است. حداقل وظیفه ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و صیانت از قدرت خرید مردم است. دشمن همچون مگسی است که روی زخم می‌نشیند و از ضعف‌های مدیریتی ما برای تحقق اهداف شوم خود بهره می‌برد، از این‌رو در مسیر اصلاح امور و حل مشکلات مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک پرتاب موفق ماهواره‌های «کوثر»، «ظفر ۲» و «پایا» گفت: دریافت نخستین سیگنال‌ها از این ماهواره‌ها را به دانشمندان جوان صنعت فضایی کشور و مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. ساخت این ماهواره‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های دانشگاهی و به دست جوانان نخبه کشور انجام شده است و این جوانان بار دیگر شعار «ما می‌توانیم» را به‌طور عملی اثبات کردند.

وی ادامه داد: هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ایران و ایرانی شود. برای نمونه، تنها در فرآیند ساخت ماهواره ظفر ۲، حدود ۳۴۰ هزار نفرساعت کار تخصصی توسط دانشمندان کشور انجام شده و ده‌ها قطعه پیچیده در جریان ساخت آن طراحی و تولید شده است. جوانانی که توان ساخت ماهواره و موشک را دارند، اگر فرصت یابند و ذهن‌های بسته و انحصارگرا اجازه دهند، می‌توانند ناترازی‌های مدیریتی کشور را نیز برطرف کنند.

قالیباف همچنین با تأکید بر رویکرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران برای دفاع از خود از هیچ‌کس اجازه نمی‌گیرد و پاسخ ملت ایران به هرگونه ماجراجویی و شرارت، گسترده، قاطع، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره خواهد بود. تصمیمات و اقدامات ایران برای تأمین منافع ملی و دفاع مشروع و به‌حق از خود، لزوماً قابل پیش‌بینی یا مشابه گذشته نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مسائل معیشتی مردم گفت: دغدغه‌ها و اعتراضات مردم درباره مشکلات اقتصادی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود. گفت‌وگو، به‌ویژه با نمایندگان اصناف، اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید در دستور کار جدی مسئولان اجرایی قرار گیرد.

رئیس مجلس با هشدار نسبت به تلاش بدخواهان برای سوءاستفاده از مطالبات مردمی اظهار داشت: جریان‌های سازمان‌یافته می‌کوشند هر نوع مطالبه و اعتراض به‌حق مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌دیده به آشوب و اغتشاش بکشانند، اما ملت ایران بارها هوشیاری، آگاهی و دلسوزی خود نسبت به امنیت کشور را نشان داده است و هیچ‌کس دلسوزتر از خود مردم برای ایران نیست.

قالیباف تأکید کرد: برخورد با اعتراضات مردم باید با سعه‌صدر، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل همراه باشد. مردم ایران دشمن و اهداف شوم او را می‌شناسند و با خودآگاهی، مانع تحقق برنامه‌های عوامل میدانی بدخواهان خواهند شد و اجازه نمی‌دهند اعتراضات به سمت آشوب، که هدف طراحی‌شده دشمن است، منحرف شود.

وی در پایان، ورود مسئولانه و به‌موقع رئیس‌جمهور به موضوع مشکلات معیشتی را ضروری دانست و گفت: اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ و تقویت اقتدار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های صحیح، اصلاح رویه‌ها، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات واحد در مجموعه اقتصادی دولت و اطمینان‌بخشی به مردم مبنی بر اصلاح، ترمیم و بهبود رویه‌های غلط اقتصادی، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.

    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      فقط حرف حرف حررف
    • صمد IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      4 0
      پاسخ
      جناب قالیباف بنظرم کمی دیر شده است چرا وقتی صدای مردم در میآد بفکر مردم می افتید وقتی گریه پدر از گرانی از تورم از عدم توان مالی برای درمان و الی ماشاالله گوش آسمان را کر میکرد شما نمیشنیدید ما از اعتراض مردم خوشحال نیستیم چون اگر اوضاع مملکت بهم بریزد هم دشمنان این ملت خوشحال خواهند شد هم ضربه های محکم بر زندگی طبقه پایین وارد خواهد شد ولی این اعتراضات چرا درس عبرت برای دولتها نمیشود و بزودی فراموش میشود مردم حداقل معیشت خودشان را با هزار زحمت نمیتوانند تامین کنند
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      2 0
      پاسخ
      جناب آقای قالیباف ، قوه مجریه از نامش پیداست ، مجریه است یعنی باید اجرا کند . چه چیزی را اجرا کند ، آنچه که شما تصویب و ابلاغ می‌کنید . طبیعتاً باید هر ریالی که قوه مجریه برای رفع مشکلات معیشتی مردم هزینه می‌کند بر اساس مصوبات شما باشد ، پس لطفاً توپ را در زمین دیگران نیندازید . برای این مشکل بسیار اساسی کشور چاره‌اندیشی کنید . البته مسلماً رفع تحریم‌ها ، قدم اول است اما تنها قدم نیست .

